Malik Rose pourrait prendre la tête du syndicat des joueurs : patience Michele Roberts, la retraite méritée n’est plus très loin

Proche de la retraite, Michele Roberts devrait bientôt quitter son poste à la tête de l’Union des joueurs. Pour la remplacer, Chris Paul et les siens scrutent un peu partout et un nom est sorti ces derniers jours : Malik Rose.

Si elle est souvent dans l’ombre, Michele Roberts reste une des personnalités les plus influentes de la NBA. Nommée en 2014, l’avocate de formation a joué un rôle capital dans l’amélioration des rapports entre la Ligue et les joueurs durant ces sept dernières années. À l’inverse de son prédécesseur, Billy Hunter, elle a su protéger les intérêts des joueurs tout en conservant d’excellentes relations avec Adam Silver. Le lock-out, la bulle, les négociations sur le one-and-done, elle a participé à tout. Un véritable pilier du bon fonctionnement de la NBA. Pourtant, il se pourrait qu’on parle prochainement de ses états de service au passé. En effet, la boss du syndicat des joueurs fêtera ses 65 ans en septembre et elle se verrait bien prendre une retraite méritée. Des propos retranscrits par Marc Stein du New York Times.

« Je devrais déjà être partie mais il y a la pandémie. Nous recherchons activement, les joueurs cherchent activement un successeur. Je vais fêter mes 65 ans en septembre, je suis censée être à la retraite à 65 ans. C’est sans le moindre doute ma dernière saison, si tant est qu’elle est complète… mais les joueurs sont proches d’identifier les candidatures qu’ils considèrent comme sérieuses. C’est assez dur d’aller au bout du processus par rapport aux conditions actuelles. Tout se fait en virtuel. C’est une décision importante que les joueurs doivent prendre et vous savez, la pandémie l’a rendue difficile. J’adore ces gars et je n’ai pas l’intention de juste partir. Ils recherchent sérieusement un successeur, on se rapproche du but. »

Si le départ de Roberts est inévitable, reste à décider qui prendra la suite et à quel moment. L’insider du New York Times a sorti le nom de Malik Rose de son chapeau. L’ancien ailier-fort des Spurs et des Knicks est resté proche de la NBA, même après son retrait des parquets. Il a bossé au sein de plusieurs franchises (il a notamment été assistant GM chez les Pistons) et il est actuellement vice-président des opérations basket de la NBA, un poste qui lui offre une certaine proximité avec les équipes et les joueurs. À voir si cela lui a permis d’acquérir la confiance de ces derniers. Si rien n’est encore acté, on ignore l’identité des autres candidats, Rose pourrait donc passer de l’autre côté de la table et devenir le nouveau défenseur des droits des joueurs. Charge à lui, ou un(e) autre, de continuer l’excellent travail réalisé par Michele Roberts.

La retraite se rapproche pour Michele Roberts et on connaît peut-être le nom de celui qui prendra la relève. Malik Rose, c’est un nom bien connu du côté de San Antonio et New York mais c’est surtout celui qui pourrait devenir l’intermédiaire privilégié d’Adam Silver dans les prochaines années. À suivre !

Source texte : New York Times