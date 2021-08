C.J. McCollum élu à la tête de l’association des joueurs : Chris Paul a transmis le flambeau, à lui de faire le boulot

C’était annoncé et c’est désormais officiel : C.J. McCollum remplace Chris Paul à la tête de l’association des joueurs.

Depuis quelques jours, Marc Stein du New York Times expliquait que Chris Paul se voyait bien laisser son siège de président. Pour le remplacer, un candidat sortait clairement de l’ombre : C.J. McCollum. Sans surprise, ESPN vient de nous annoncer que ce dernier venait d’être élu à la tête de la NBPA. Une issue logique puisque « Cijé » était le bras droit de Paul et le vice-président de l’association depuis trois ans. Sa mission principale sera la renégociation de la convention collective avec la Ligue et les propriétaires des franchises, laquelle expirera en 2024, ou en 2023 si les parties le décident d’un commun accord. Avant de se lancer dans les grandes discussions, le nouveau représentant des joueurs a pris le temps de savourer et de remercier ses pairs pour leur confiance.

« Je suis reconnaissant pour cette opportunité de devenir le nouveau président de la NBPA. Chris a fait un boulot incroyable ces huit dernières années, fédérant la voix des joueurs et utilisant sa plate-forme pour être sûr qu’on prenne soin de nos membres sur et en dehors du terrain. J’ai hâte d’assumer ce nouveau rôle et de développer davantage le jeu afin que les futurs joueurs puissent continuer à apprendre et à bénéficier du travail de l’association. »

Cette élection, c’est aussi la fin d’une époque puisqu’elle marque la fin de l’ère Chris Paul. Représentant des joueurs depuis 2013, le Point God formait un duo efficace et respecté avec Michele Roberts. Le tandem a notamment rétabli un climat de confiance avec la NBA tout en réussissant à négocier au mieux sur divers sujets importants : le lock-out, le one-and-done ou encore la bulle d’Orlando l’an dernier. CP3 parti et l’avocate étant à deux doigts de la retraite, on devrait donc assister dans les prochains mois à un véritable changement au sein de l’institution. Reste à voir si le nouveau tandem saura faire aussi bien que le précédent. L’ancien président a, en tout cas, souhaité le meilleur à son ancien bras droit pour les futures batailles à mener.

What an experience, what a journey. Grateful and PROUD to have served as your @TheNBPA president for the past 8 years!! Thank you to the entire union staff and especially @MRobertsNBPA ! Congrats @CJMcCollum – you got next! ✊🏾 #WeAre450 pic.twitter.com/mDQhPAakee — Chris Paul (@CP3) August 8, 2021

C.J. McCollum arrive à la tête du syndicat des joueurs et c’est donc la fin de la présidence de Chris Paul. L’arrière des Blazers a pris le costume de numéro un et il sera assisté par Grant Williams, qui vient d’être élu en tant que vice-président. On leur souhaite le meilleur pour la suite.

Source texte : NBPA / New York Times