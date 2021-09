Le documentaire « I Promise » de LeBron James arrive sur YouTube : l’école du King ouvre ses portes, rendez-vous le 28 septembre

On le sait, les documentaires sportifs et sur le basket sont très à la mode. Dans cette vague, LeBron James a produit une mini-série sur l’école qu’il a fondée à Akron, sa ville natale. Plus centré sur le social, ce docu va être republié sur YouTube à partir du 28 septembre. Basketteur et producteur, LeBron est vraiment « More Than An Athlete ».

En 2018, LeBron James réalisait « l’un des plus beaux moments de sa vie » en ouvrant une école pour les enfants défavorisés dans sa ville natale d’Akron dans l’Ohio. Son école porte un nouveau modèle d’éducation basé sur l’apprentissage social et émotionnel. La construction et l’histoire de l’établissement, nommé I Promise, sont racontées dans un documentaire produit par le King lui-même avec son copain et collègue Maverick Carter. Ce docu est sorti l’an dernier sous la forme d’une mini-série sur la plateforme vidéo Quibi, qui a maintenant fermé. Transformé en un film de 102 minutes, Variety annonce que « I Promise » va sortir sur YouTube le 28 septembre prochain sur la chaîne YouTube Originals (accès gratuit). D’ailleurs, marque de reconnaissance et de qualité, le film a été présenté au festival de Tribeca en juin. Si LeBron est aussi doué en tant que producteur, plus rien ne peut résister au King. Spielberg, Besson et Tarantino n’ont qu’à bien se tenir, LeBron James arrive en courant.

Plus sérieusement, pour en revenir à l’histoire, le documentaire relate les efforts de LeBron James pour aider les enfants défavorisés de sa ville d’Akron. On présente le quotidien de la première année au sein l’établissement créé par la superstar NBA. Dès son ouverture, l’école compte 340 élèves de 8-10 ans (CE2-CM1). On découvrira dans ce docu « les épreuves, les défis, les réussites et les moments marquants » des différents membres de l’école : personnel de l’établissement, professeurs, parents et surtout enfants, tout le monde raconte ses petites histoires. « I Promise » explore aussi l’impact de la vie dans les quartiers défavorisés et de l’éducation dans les zones urbaines sensibles. Social, éducation, émotion, les grands thèmes de ce documentaire ne sont pas forcément en lien avec la balle orange. Toutefois, pour LeBron James, ce film et ce projet d’école sont une vraie étape dans sa vie. Après avoir traversé des moments difficiles durant sa jeunesse et ensuite avoir réussi dans le basket, le King connaît les besoins pour améliorer le présent et surtout l’avenir de ces gamins. Ce docu sera ainsi l’expression de son action concrète.

Après avoir peut-être découvert LeBron James comme acteur dans Space Jam 2, le King va vous montrer ses talents de producteur, le 28 septembre sur YouTube Originals. Attention, registre totalement différent et sujet beaucoup plus sérieux dans « I Promise ». On profitera du temps qui nous reste avant la reprise pour aller regarder ça !

Source texte : Variety