Si vous vous ennuyez, sachez qu’une mini-série de LeBron James débarque : « I Promise » a fait ses grands débuts lundi sur Quibi

Toujours plus de contenu en cette période de confinement. Après « The Last Dance » et la dernière saison de « Game of Zones », c’est désormais possible de se mater la série « I Promise », documentaire qui suit LeBron James, les professeurs et les élèves au sein de l’établissement qu’a ouvert le King en 2018 dans sa ville natale, Akron.

La mini-série documentaire de BronBron a été lancée hier, lundi 6 avril, sur l’application Quibi, le « Netflix des formats courts ». L’appli est disponible en France et offre trois mois d’essai gratuit. Parfait donc pour aller mater la mini-série du King. Les trois premiers épisodes, d’à peu près huit minutes chacun, sont déjà disponibles, puis on aura droit à un épisode supplémentaire par jour. Il y aura un total de quinze épisodes.

Ouverte en 2018, l’école a déjà été utile à 343 élèves, sans compter les 1 100 autres enfants aidés par le programme « I Promise ». LeBron James a décidé de créer ce programme et cette école pour venir en aide aux enfants défavorisés d’Akron, lui qui a vécu son enfance là-bas. Grandissant dans une famille monoparentale sans son père, il faisait face à une pauvreté certaine et courait vers un avenir sombre. Il a ensuite rencontré la famille de Frank Walker, coach local de football qui entraînait le kid d’Akron. C’est lui qui a poussé le Laker à débuter le basket, et c’est grâce à lui qu’il a trouvé le chemin du succès. LeBron s’est alors reconnu dans tous ces enfants issus de milieux socio-économiques difficiles, et il voulait les aider.

La réalisation d’un rêve

Ce projet visant à aider les jeunes d’Akron est une grande fierté pour l’homme qu’est LeBron James. Cela fait maintenant quinze ans qu’il est impliqué dans sa communauté et son but est d’aider ces enfants à s’en sortir, pour ne pas avoir à connaître un futur où ils perdront pied. Tous les ans, sa fondation fait don d’un million de dollars pour aider le district scolaire d’Akron à se procurer de nouveaux équipements, du matériel mais aussi à payer les professeurs. Au-delà d’aider les enfants, il offre la possibilité aux parents d’élèves de passer des diplômes, afin d’améliorer leurs conditions de vie en visant un nouvel emploi. Plus que tout autre chose, l’équipe de « I Promise » accompagne les enfants et leur apporte une aide psychologique, un soutien social, tout ce dont ils ont besoin et qui pourrait manquer dans leur vie en dehors de l’école. Hors de question de les laisser tomber, il y a déjà assez de personnes qui leur ont dit qu’ils ne seraient rien en grandissant. Le King n’est pas de cet avis et on vous invite à regarder ce documentaire touchant, de quoi en apprendre plus sur le programme, l’école et la volonté du Chosen One.

LeBron dit souvent qu’il est plus qu’un athlète, en voici la preuve parfaite. Ce qu’il veut, c’est changer les choses sur le long terme, améliorer les conditions sociales et économiques au sein de sa communauté. Alors ne manquez pas cette mini-série documentaire « I Promise ».

Source texte : Quibi