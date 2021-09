Rajon Rondo de retour aux Lakers : ok Anthony Davis est tout content, mais l’intérêt tactique et sportif est-il réellement présent ?

Une saison après le titre et son départ des Lakers, Rajon Rondo fait déjà son retour chez les Purple & Gold. Ce come-back vient mettre un point final à l’intersaison mouvementée des Angelinos. Néanmoins, la place du meneur dans l’effectif amène aussi quelques questions. À 35 ans, Rajon peut-il vraiment aider les Lakers à remporter un nouveau titre ? Anthony Davis, bien content de retrouver le meneur, claquera-t-il plus ou moins de 500 alley-oops cette saison ? Rondo et Russell Westbrook tiendront-ils trois jours avant de se mettre des droites ? On va tenter de répondre à tout ça.

S’il y en a bien un qui a dû pousser pour voir tomber la notif’ Twitter « Rajon Rondo is signing with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN« , c’est bien Anthony Davis. Le monosourcil et double R partagent en effet une bonne relation remontant à leur saison 2017-18 aux Pelicans, lors de laquelle ils avaient notamment sweepé les Blazers au premier tour. L’ancien Celtic a même été la première personne appelée par AD lorsque ce dernier a été transféré à Los Angeles à l’été 2019. La réponse de R9 fut immédiate car il a mis moins de 48 heures pour prolonger en Californie. Une vraie bromance on vous dit. Rajon a bien fait de rester avec son pote puisqu’il a été un des facteurs X des Lakers dans la bulle 2020. Enfin bref, les deux s’entendent bien ensemble, se bonifient l’un et l’autre et nous régalent de highlights à plus savoir quoi en faire. On valide totalement le projet ici.

Après avoir chopé sa bague, le meilleur pote de Ray Allen a pris un nouvel envol avec les Hawks. Les Lakers ont eux décidé de miser sur Dennis Schroder. Alors qu’on s’attendait à ce que l’Allemand – finaliste pour le titre de Sixième Homme de l’Année en 2020 – fasse mieux que Rajon, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, autant pour les Lakers que pour Schroder. Les Lakers version 2020-21, notamment touchés par les blessures, ne sont même pas sortis du premier tour des Playoffs, tandis que Dennis est passé au travers dans la série face aux Suns. Selon Eric Pincus de Bleacher Report, l’un des problèmes de la saison dernière fut apparemment la connexion Schroder – Davis. Le Unibrow aurait en effet été frustré du peu de ballons envoyés au poste bas par le meneur fraîchement débarqué. Quand on voit que le Schröd est maintenant exilé aux Celtics avec un tout petit contrat, on peut imaginer que ce ne sont pas que des rumeurs. En tout cas, une chose est sûre, AD n’aura plus à se plaindre de ne pas recevoir la gonfle quand son poto Rondo sera à la mène.

Anthony Davis was frustrated with type of looks he was getting in post w/ Dennis Schroder 👀 “Davis felt some frustration that he wasn’t getting the kind of looks in the post with Schroder running point compared to those he received with Rondo a year earlier,” (via @EricPincus) pic.twitter.com/UJiwvo7Cj3 — NBA Analysis Network (@HoopAnalysisNet) September 1, 2021

Ok, donc l’embrouille Davis – Schroder fait partie du passé désormais, mais ce n’est pas pour autant que tout le monde s’aime à la folie dans les coulisses du Staples Center. L’histoire Westbrook – Rondo a désormais débarqué dans la villa des anges et on connaît le petit historique entre les deux. Compétiteurs dans l’âme, les deux joueurs possèdent une mentalité qui peut provoquer des étincelles, comme ce fut déjà le cas par le passé, notamment pendant le second tour des Playoffs 2020 au pays de Mickey. Pour rappel, Russ s’était carrément embrouillé avec le frère de Rajon. Et apparemment, ce n’était pas lié qu’à l’intensité de la postseason et la rivalité Rockets – Lakers. En janvier dernier, alors que Mr. Triple-double jouait pour Washington et Rondo pour Atlanta, les deux joueurs avaient également échangé des mots doux. Le MVP 2017 a même fini par être expulsé, gentiment guidé vers la sortie par son nouveau « pote ». Malgré tout, les deux vétérans sont expérimentés et connaissent les sacrifices à effectuer pour aller loin en NBA (Rondo le sait plus que Russ mais bref). Ils se disent donc déjà prêts à mettre leurs différends de côté pour le bien de l’équipe. Et puis bon, quand il y a le King LeBron James dans le vestiaire, les joueurs ont plutôt intérêt à se calmer et faire copain-copain sinon c’est direction la sortie.

Rajon Rondo seemingly squashed his beef with Russell Westbrook 🤝 pic.twitter.com/E34gz1lx15 — LakeShow (@LakeShowCP) August 31, 2021

La dernière question concerne le niveau même de Rajon Rondo et sa place dans ce collectif que devra gérer le patron du banc, mister Frank Vogel. Le coach, qui a prolongé son contrat cet été, devra réussir à faire coexister tout le monde sur le parquet et on surveillera notamment le rôle qu’occupera RR. Auteur de beaux Playoffs 2020 dans la bulle, mais bien moins en vue la saison dernière, Rondo est-il toujours capable d’être un difference-maker dans une équipe voulant jouer le titre ? L’avenir répondra à cette interrogation. Dans un effectif bien blindé (Talen Horton Tucker, Kendrick Nunn, Malik Monk sont également à l’arrière), Rondo reste l’un des principaux créateurs derrière LeBron James et Russell Westbrook. On parle d’un meneur naturel, qui sait ouvrir des opportunités pour ses copains à travers son QI basket et qui possède l’ADN et l’expérience d’un champion, tout ça en connaissant la maison. C’est pour ça qu’il est là, reste à voir ce qui lui reste vraiment dans le réservoir.

Au final, on a un seul petit homme pour beaucoup de grosses questions. Des questions qui concernent Rajon Rondo mais aussi l’effectif dans sa globalité. Le staff risque en effet de devoir jongler avec les blessures et les vieilles jambes de cette maison de retraite équipe. Pour info, l’âge moyen de l’effectif est de plus de 31 ans et à part les Mavs 2011 et les Bulls 1998, aucune franchise n’a remporté le Saint Graal avec autant de rhumatismes.

Source texte : Bleacher Report