Récap de la nuit en NBA : on prend les mêmes et on recommence, les Sixers sortent en demi-finales de conférence

Les matchs de la nuit

Suns – Clippers : 120-114

Sixers – Hawks : 103-96

Ce qu’il faut retenir

Suns – Clippers : énorme premier match. E-nor-me premier match. Un Deandre Ayton dominant, un duo Batum / Reggie Jackson au rendez-vous, un Rondo sorti de sa boîte sur la fin de match et, surtout, un duel incroyable entre Devin Booker et Paul George qui tournera finalement à l’avantage de l’un des plus beaux fils spirituels de Kobe. Les Suns mènent 1-0, et notre petit doigt nous dit qu’on va se régaler pendant dix jours.

Sixers – Hawks : caramba, encore raté. Joel Embiid qui domine mais qui perd TROP de ballons, Seth Curry qui redescend sur terre, Doc Rivers qui choke encore et Ben Simmons au coeur du volcan… cette équipe de Philly est née pour perdre. En face les Hawks en ont profité, Trae Young a été très maladroit mais décisif en fin de match, Bogdan Bogdanovic en a chié mais Danilo Gallinari a rectifié ça, Kevin Huerter a encore mis du respect sur tous les roux, et ce matin ce sont bien les Hawks qui sont en finale de conférence. Incroyable.

Quelques temps-forts de la nuit

James Jones vient d’être acclamé sur le terrain, il est nommé Exécutif de l’année pour la saison NBA 2020-21. Masterclass de l’ancien valet de LeBron. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

MAIS NAN KD AVEC LILLARD TATUM ET COMPAGNIE AUX JO 💀💀💀💀 https://t.co/ZvQmvffCTt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

57-54 Suns, mi-temps. Cette première période est une merveille de basketball. QUEL PIED ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

18 POINTS DANS LE 3EME QUART. pic.twitter.com/2vtokgbYC1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

93-93, fin du troisième quart. Ce match.

Ce jeu.

Ce sport. La vie.

Merci. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

Y’a pas CP3, tu peux gérer Booker stp ? Bien sûr. 36 points, 12 rebonds, 10 passes. C’est un grand malade. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

SCORE FINAL : 120-114 SUNS !!!!! QUEL MATCH DE OUUUUFFFFF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

40 POINTS

13 REBONDS

11 PASSES

2 BALLES PERDUES 15/29 AU TIR

3/7 À TROIS POINTS

7/7 AUX LANCERS PREMIERS PLAYOFFS PREMIER MATCH DE FINALE DE CONFÉRENCE PREMIER TRIPLE DOUBLE EN CARRIÈRE 🔥 DEVIN ARMANI BOOKER 🔥 pic.twitter.com/20KCzpUlTn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

Les 40 points de Devin Booker ce soir. De l’art.pic.twitter.com/Fe6YNYCCBN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2021

28-25 Sixers, fin du premier quart. 11 points et 4 rebonds pour Embiid. 4 points et 4 passes (0/6 au tir) pour Trae Young. 9 points pour Tobias Harris et Kevin Huerter. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

SCORE FINAL : 103-96 ATLANTA !!! LES HAWKS ÉLIMINENT LES SIXERS EN GAME 7 À PHILADELPHIE !!! INCROYABLE !!!!! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

C’est parti. Embiid affirme que le tournant du match se joue sur le non-dunk de Ben qui se finit sur un lancer raté de Thybulle. TOUS AUX ABRIS https://t.co/gMEXScxg04 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

JOHN COLLINS QUI PORTE UN T-SHIRT AVEC SON POSTER SUR EMBIID 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/MPIFWfSbvl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

Embiid qui incendie Ben Simmons en ayant 8 balles perdues dans le match. pic.twitter.com/H5z2DELbQG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

Nan vraiment ça fait trop mal.pic.twitter.com/ux1PJ2vyRz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

Le point sur les séries

Premier tour :

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 4-1

– Wizards : 4-1 Knicks – Hawks : 1-4

: 1-4 Clippers – Mavericks : 4-3

– Mavericks : 4-3 Nuggets – Blazers : 4-2

– Blazers : 4-2 Suns – Lakers : 4-2

– Lakers : 4-2 Jazz – Grizzlies : 4-1

Demi-finales de conférence :

Nets – Bucks : 3-4

: 3-4 Sixers – Hawks : 3-3

– Hawks : 3-3 Suns – Nuggets : 4-0

– Nuggets : 4-0 Jazz – Clippers : 2-4

Finales de conférence :

Suns – Clippers : 1-0

Bucks – Hawks : –

