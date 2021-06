Jeff Green pourrait revenir pour le Game 3 : tant mieux pour les Nets, on sentait clairement une équipe qui s’essouffle

Il est peut-être de retour, pour vous jouer un mauvais tour. Oui, les Bucks sont déjà mal en point face à des Nets sans James Harden et Jeff Green et ça tombe bien, car ce dernier pourrait mettre son short dans le Game 3 qui a lieu jeudi soir.

Il n’a plus joué en Playoffs depuis le Game 2 face aux Celtics et il pourrait les retrouver (les Playoffs hein, pas les Celtics), alors que son équipe mène la demi-finale sur le même score que celle du premier tour où il avait fait un arrêt au stand de l’infirmerie. Après douze minutes sur le parquet du Barclays Center lors du 2-0 face aux géants verts, Jeff Green avait en effet dû quitter ses coéquipiers à cause d’une douleur au pied gauche. Les examens médicaux avaient révélé une fasciite plantaire pour l’ailier-fort des Nets, c’est-à-dire une inflammation de l’aponévrose plantaire, l’aponévrose étant un épais tissu élastique servant d’amortisseur à la plante du pied et contribuant à sa forme de voûte. Toujours pas remis du bobo depuis, l’homonyme du gardien de l’AS Saint-Etienne devrait cependant, selon le New York Post, pouvoir être du voyage pour Milwaukee, à l’heure où l’incertitude règne sur la participation ou non de James Harden à celui-ci.

« Jeff est out pour le Game 2, mais il progresse bien. Je pense que nous le verrons dans la série, j’espère dès le Game 3. Mais bon, qui sait ? » — Steve Nash, l’entraîneur des Nets, au New York Post.

Vous l’aurez compris, Steve Nash a pratiquement passé le feu au Green vert sur la présence du deuxième joueur qu’il a le plus utilisé en saison régulière avec 68 matchs disputés, dont 38 titularisations. Et comme évoqué précédemment, celle-ci pourrait être ô combien importante pour que le coach canadien dispose d’un large éventail de solutions en l’absence d’Harden. Si Mike James et Joe Harris font pour l’instant le boulot en attendant le retour de l’homophone du département du 08, un joueur d’expérience est toujours le bienvenu dans ce genre de moment décisif qu’est d’aller chercher une qualification en Finale de Conférence. Green Monster, 34 ans, tourne à 11 points et 3,9 rebonds en 27 minutes de moyenne cette saison et a l’occasion de faire valoir ses treize années d’expérience dans la Grande Ligue pour donner un petit coup de pouce aux Nets. Petite info également balancé par Steve Nash, il n’y aura pas de retour de Spencer Dinwiddie pour ces Playoffs 2021 car le bonhomme ne s’est pas remis de sa rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit et doit poursuivre sa rééducation, qui se fait d’ailleurs auprès de l’ostéopathe français Fabrice Gautier.

« Il n’est pas avec l’équipe puisqu’il est en rééducation à Los Angeles et il se débrouille très bien. » « Je n’ai eu aucune conversation sur son retour dans l’équipe ou même son retour au jeu à ce stade. » — Steve Nash, l’entraîneur des Nets.

La traque aux Daims continue pour Brooklyn et il se pourrait bien qu’elle se fasse avec encore plus de chasseurs. Si les Nets finissent par être vraiment au complet à un moment, ils n’en seraient que plus terrifiants mais une chose est sûre : Jeff Green ne va pas se gêner pour aller à la chasse à la bague avec les copains.

Source texte : New York Post