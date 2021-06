Tim Hardaway Jr. sera la priorité des Mavs cet été : pourquoi pas, mais le chantier n’en sera pas plus terminé

Lieutenant de Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. apprécie l’air texan. Pas besoin d’en dire plus, le philanthrope Mark Cuban serait déjà prêt à lui offrir un peu de rab au pays des Cowboys.

Fin de saison décevante mais excitante, les Mavericks se sont fait sortir au premier tour dans un Game 7 face aux Clippers. Vous connaissez la feuille de stats : 92863 points, 876 rebonds, 5627 passes pour Luka Magic, et comme un grand sentiment de solitude autour de lui. Le Wonderboy a tout de même été aidé dans cette série par son bon lieutenant Kristaps Porzingis Tim Hardaway Jr. À l’inverse d’un certain Letton de sept mètres qui est passé au travers dans les grandes lignes, le fils de celui qui ne s’était pas trop creusé les méninges pour trouver un prénom a été important et on a vu tout l’apport qu’il pouvait avoir sur les deux premiers matchs notamment. Redescendu un peu de son nuage par la suite, il a quand même tourné à 17 points, 3,3 rebonds et 1,4 passe à 40% du parking en 37 minutes (ça a l’air sympa sauf qu’en saison régulière il a quasi les mêmes chiffres mais en 28 minutes…).

En tout cas, la mission cet été pour Mark Cuban c’est de renforcer son effectif autour de Jalen Brunson Luka Don Quichotte. L’ancien du Real Madrid risque de mettre prochainement sa daronne à l’abri, mais genre à l’abri dans un bunker à l’intérieur d’un bunker défendu par des Rudy Gobert. L’organisation des Mavs va sûrement lui donner un contrat super-ultra-giga-air-MAX. Du coup, l’ancien des Knicks qui sera free-agent cet été, voit dans son équipe un beau projet et il se verrait bien poser ses valises quelques temps du côté de l’American Airlines Center. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, il a notamment déclaré : « si vous parlez à n’importe qui autour de moi, ils vous diront que j’aime beaucoup être ici à Dallas ». En plus de ça, Rick Carlisle l’homme qui ressemblait un peu trop à Adam Silver, a également indiqué que la signature du swingman était une priorité de la Free Agency. Tout semble donc bon pour THJ, qui arrive pour cette intersaison avec de très bon arguments, et qui devrait « vraisemblablement » continuer l’aventure aux côtés de Luka. Reste à savoir pour combien et combien de temps mais cela, on le laisse aux comptables des dirigeants de Dallas. Cette prolongation serait un premier bon signe de l’ambition des Mavs mais elle ne suffira pas à assurer la compétitivité de l’équipe sur les prochaines années. D’autres arrivées seront attendues pour ôter un peu de pression sur les épaules du Slovène et on ne serait pas surpris de voir débarquer un pivot voire un autre gestionnaire (Dragic ?) dans les prochains mois. L’été s’annonce chargé dans le bureau de Mark Cuban.

Rick Carlisle on Tim Hardaway Jr.: "Getting him signed is a priority." https://t.co/pjtUMuaTuM — Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 7, 2021

Un bon lieutenant, un shooter fiable (sauf en Game 7) , Tim Hardaway Jr. se plaît beaucoup à Dallas et il l’a bien montré cette saison. L’aventure devrait donc (sauf revirement) continuer pour lui au Texas.

Source texte : ESPN