Signer un contrat à 200 millions et tenter de faire les JO : officiel, l’été de Luka Doncic sera plus chargé que le tien

Alors qu’il vient de prendre la porte en Playoffs avec Dallas, Luka Doncic ne compte pas rester les bras croisés. Entre son futur contrat et sa participation aux éliminatoires des Jeux Olympiques, le Slovène devrait connaître un été chargé.

Éliminés 4-3 par les Clippers alors qu’ils avaient deux balles de match pour conclure la série, les Mavs ont connu une lourde désillusion sur les derniers jours. Désormais, il faut passer à autre chose et voir l’avenir. Présents en conférence de presse pour clôturer l’année, les joueurs ont pu partager un peu leurs impressions sur la saison écoulée. Kristaps Porzingis, que certains insiders annoncent frustré par son rôle dans l’équipe, a par exemple insisté sur l’importance de cette intersaison pour revenir au top, autant physiquement que pour son impact sur le terrain. Des propos retranscrits par Tim MacMahon de ESPN.

« J’essaye de rester simple, de ne pas trop penser, et me concentrer sur les choses que je peux contrôler. Je veux être mieux physiquement et meilleur sur le terrain. Je vais me mettre au travail pour revenir meilleur et le reste se résoudra de lui-même. »

Et Luka Doncic alors ? Après avoir demandé pardon aux fans pour l’élimination contre les Clippers, il n’a pas traîné pour évoquer les prochaines échéances. Alors qu’on aurait pu imaginer une intersaison sous le signe du repos après une année éprouvante et condensée, il n’en sera finalement rien. Le « Don » a prévu de rejoindre ses petits camarades de la sélection slovène pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) qui se déroulera à Kaunas du 29 juin au 4 juillet et qui offrira un ultime billet pour les JO. (On y retrouvera aussi la Lituanie de Valanciunas et Sabonis) Ceux qui désespéraient de ne plus voir les tirs à 3 points sur une jambe de Luka Magic avant octobre, vous voilà rassurés. Autre sujet du moment : la prolongation du meneur ! Membre de la cuvée 2018, Luka peut être prolongé dès cet été par les Mavs et on parle d’une somme rondelette. Doncic ayant déjà intégré une All-NBA team (en 2020) plus la probable de cette année, il sera éligible à un contrat dit supermax et on parle là de 200 millions de dollars sur 5 ans. Interrogé sur la possibilité de signer ce deal dès cet été, le Slovène n’a d’ailleurs pas laissé de place au hasard en expliquant que « tout le monde connaissait déjà la réponse à cette question. » En attendant l’officialisation, Bobby Marks d’ESPN nous a même offert le détail des (probables) futures fiches de paie de la star de Dallas.

Here is the breakdown on what a Luka Doncic extension would look like: 2022-23 | $34.7M

2023-24 | $37.5M

2024-25 | $40.3M

2025-26 | $43.1M

2026-27 | $45.9M This is based on a $115M cap in 2022-23 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 7, 2021

Encore terrifiant de facilité cette saison et monstrueux en Playoffs malgré un Kawhi Leonard en garde du corps, c’est une issue toute logique pour un joueur qui, à 22 ans seulement, est déjà considéré comme un des meilleurs joueurs de la Ligue et l’un des visages de la NBA pour les 10-15 ans à venir. Une fois la prolongation actée, il s’agira de trouver comment entourer au mieux la pépite et ce sera la tâche prioritaire de Mark Cuban cet été. De plus en plus isolé pendant les Playoffs, il a vu Porzingis passer totalement au travers de sa série alors que Tim Hardaway Jr est progressivement rentré dans le rang après deux bons premiers matchs. Il faudra donc faire venir du sang neuf, peut-être un pivot et un autre gestionnaire, pour ôter un peu de pression sur les épaules du meneur. Y’a plus qu’à comme dirait l’autre.

Luka Doncic se prépare à un été chargé. Entre sa prolongation de contrat à Dallas, les matchs pour le TQO (et possiblement les JO), il n’aura pas le temps de s’enfiler des churros sur la plage. Encore trois petites semaines à attendre et on pourra de nouveau se régaler devant les arabesques de la superstar texane.

Source texte : ESPN