Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Wolves qui ne baissent pas le regard face à Jimmy Butler

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Des Français nombreux et efficaces, des Wizards complètement fêlés, Joel Embiid qui remporte son duel face à Paul George, KD qui continue la préchauffe, Nikola Jokic qui graille, les Wolves qui cognent Jimmy Butler et Julius Randle en mode MIP.

Jazz – Pacers : 119-111

Pistons – Thunder : 110-104

Wizards – Pelicans : 106-103

Sixers – Clippers : 117-115

Raptors – Magic : 113-102

Nets – Hornets : 130-115

Bulls – Grizzlies : 115-126

Rockets – Nuggets : 99-128

Wolves – Heat : 119-111

Spurs – Blazers : 106-107

Mavericks – Knicks : 109-117

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : Nikola Jokic

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Quelques moments forts de la nuit

Rudy Gobert (8 PTS, 16 REB, 3 BLK) swats it away for the @utahjazz! All tied up at 89 heading to the 4th quarter on NBA TV. ➡️: https://t.co/VexAprpikW pic.twitter.com/Ce3kioRDhF — NBA (@NBA) April 16, 2021

That’s one way to end on a make! Clippers/76ers – NEXT on ESPN Music by @unitedmasters pic.twitter.com/bu7jhPy47Q — NBA (@NBA) April 16, 2021

Darius Bazley ATTACKS the rim! 😤 Watch NBA League Pass FREE tonight and all weekend: https://t.co/86cqtbSdBZ pic.twitter.com/qGrRTCYDjt — NBA (@NBA) April 16, 2021

Matisse Thybulle closes out and swats the shot attempt on ESPN!@LAClippers 29@sixers 43 pic.twitter.com/crlPwAUQ5l — NBA (@NBA) April 17, 2021

Russ scores 18 in the 4th & OT combined to lift the @WashWizards!@russwest44: 36 PTS, 15 REB, 9 AST pic.twitter.com/9YnOYrW5lU — NBA (@NBA) April 17, 2021

Kevin Durant tallies 25 PTS, 11 AST in the @BrooklynNets W vs. Charlotte! pic.twitter.com/kjZ0rp51N1 — NBA (@NBA) April 17, 2021

Make it 35 PTS, 6 3PM for Julius Randle as we head to the 4th on ESPN! ☔️@nyknicks 83@dallasmavs 79 pic.twitter.com/xiVv0YC1bk — NBA (@NBA) April 17, 2021

29 PTS, 16 REB, 7 AST for Nikola Jokic in 3 quarters of action!@nuggets x #MileHighBasketball pic.twitter.com/7CbnCPDwxH — NBA (@NBA) April 17, 2021

🚫 NERLENS NOEL DENIES IT AT THE RIM ON ESPN! 🚫 pic.twitter.com/oAZ1cJm9hF — NBA (@NBA) April 17, 2021

Julius Randle GOES OFF for 44 PTS, 10 REB, 7 AST… @nyknicks win 5th consecutive game! #NewYorkForever pic.twitter.com/KFlrw0b7k1 — NBA (@NBA) April 17, 2021

Paul Watson’s big 3rd quarter guides the @Raptors! ▪️ 20 PTS, 6 3PM in Q3

▪️ 30 PTS, 8 3PM overall (career-highs) pic.twitter.com/iSRXsvuzwd — NBA (@NBA) April 17, 2021

– Les rencontres de la nuit prochaine :

Lakers – Jazz

Wizards – Pistons

Bulls – Cavaliers

Celtics – Warriors

Bucks – Grizzlies

Suns – Spurs

Voilà pour votre récap de la nuit, dix heures de NBA et onze matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !