Victor Oladipo dans le viseur des Warriors : à ce rythme, il aura bientôt plus de rumeurs sur le dos que de buckets dans le panier

La trade deadline approche à grands pas et on ne peut pas dire qu’il y ait eu énormément de mouvements. Il se pourrait bien que cela change avec Victor Oladipo. Le néo-joueur de Houston continue d’empiler les rumeurs et sa situation contractuelle ne va pas aider à arranger ça.

Il vient de refuser une prolongation de 2 ans et 45,2 millions aux Rockets et son nom revient aussi sûrement dans les rumeurs qu’un boomerang dans ta face. Mais pour aller-où ? À Miami ? À New-York (qui sont dans toutes les rumeurs de transferts) ? À Brive-la-Gaillarde ? À Golden State ? C’est sur cette dernière destination que les faisceaux convergent. En effet comme nous le rapporte Kevin O’Connor de The Ringer, les Warriors seraient prêts à accueillir Dipo. Et pour pas cher ! Oladipo revient d’une blessure l’ayant écarté des terrains pendant une année entière et pourtant, il comptabilise tout de même 20 points, 5,2 rebonds et 4,5 passes. Alors attention les yeux parce que ses pourcentages sont immondes : 39,9% à l’adresse globale, 33,1% à trois points et 74,7% depuis la ligne des lancers. Au-delà des statistiques, Victor Oladipo reste un bon défenseur sur les lignes arrières, ce qui rajoute une donnée importante à prendre en compte dans la balance. Son deal arrivant à son terme cet été, il pourrait être judicieux pour le front office des Rockets d’accepter une offre à la trade deadline de mars. Autant tirer une contrepartie quand on a des doutes sur l’avenir d’un joueur non ? Mais que peuvent envoyer les Warriors pour acquérir les services de Toto ?

Plusieurs pistes sont étudiées et possibles. Il y a déjà la possibilité d’envoyer Kelly Oubre et le tour de draft protégé top 3, obtenu via Minnesota dans le transfert d’Andrew Wiggins. Oubre est actuellement en 15,5 points, 5,9 rebonds pour une saison à 14,4 millions. Mais le bonhomme séduit. Son impact fait de lui un acteur important dans la saison de « transition » en attendant le retour de Klay Thompson. Le package Oubre et un pick de draft top 3 protégé est une option. Mais si on est sérieux cinq minutes, ce deal n’arrivera pas : autant mettre la daronne dans le package tant qu’on y est. La deuxième option probable inclut Andrew Wiggins. Lui qui a été transféré à Golden State dans l’échange avec D’Angelo Russell dans son fief à Minnesota. Il décevait chez les Wolves et il commence à voir ses vieux démons ressortir. Des performances en dents de scie, une explosion et de nouveau ses travers. Wiggins tourne à 17 points de moyenne à 46,3% à deux points, 35,1% à trois points ainsi qu’un « incroyable » 67,2% aux lancers. Majeure différence avec Kelly Oubre, la salaire annuel de Wiggins est à hauteur d’environ 30 millions. Cela permettrait d’équilibrer avec la valeur marchande d’Oladipo et de ne pas lâcher ce fameux pick protégé top 3.

Récupérer Oladipo et le faire signer en « Bird Right » tout en se débarrassant du contrat d’Andrew Wiggins semble être la meilleure option pour Bob Myers et le front office de Golden State. D’autant plus que les Rockets étant en reconstruction, Wiggins seulement âgé de 26 ans, pourrait s’avérer être un bon lieutenant de John Wall. Mais tout cela bien sûr n’est que pure supposition.

