Les Lakers gardent un œil sur Andre Drummond : le buy-out est espéré, la course à l’armement lancée

Alors que les Nets continuent d’ajouter des armes à leur arsenal, il se murmure que les Lakers aimeraient en faire de même au moment de la trade deadline. Aux dernières nouvelles, le profil d’Andre Drummond plairait beaucoup du côté de L.A.

Depuis la signature de Blake Griffin aux Nets, beaucoup de têtes semblent se tourner vers les Lakers pour voir la riposte du champion face à cette course à l’armement. Si pour le moment, Rob Pelinka n’a pas actionné le moindre levier, il se dit pourtant qu’il reste vigilant à la situation de certains joueurs. Selon Marc Stein du New York Times, le boss des Lakers a un œil sur Cleveland et le placardisé, Andre Drummond. Un intérêt qui serait réciproque.

There is optimism within the Lakers that they will get strong consideration from Andre Drummond if Drummond ultimately leaves the Cavaliers via buyout, league sources say.

Cleveland’s preference, of course, remains trading Drummond elsewhere before the March 25 trade deadline.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 8, 2021