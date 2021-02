Jayson Tatum titulaire à la place de Kevin Durant au All-Star Game : une belle manière de célébrer son 8/38 au tir depuis deux matchs

Forfait pour le All-Star Game 2021, Kevin Durant laissera donc sa place parmi les titulaires à Jayson Tatum alors que Domantas Sabonis récupèrera le spot restant chez les remplaçants. Un bel upgrade pour l’ailier des Celtics qui essayera de retrouver la mire à Atlanta dimanche prochain.

C’est la règle. Lorsqu’un starter ne peut pas tenir sa place pour le match des étoiles, c’est alors le remplaçant de la même Conférence et qui évolue sur le même poste (guard ou forward) ayant reçu le plus de votes des fans qui récupère sa place. En d’autres termes, Jayson Tatum va débuter sur le terrain pour son deuxième All-Star Game en carrière pendant que Kevin Durant zappera les pubs, confortablement assis sur son canapé à Brooklyn. C’est un petit événement à Boston puisque Taco va devenir le plus jeune starter de l’histoire de la franchise lors d’un tel événement. A 22 ans, le produit de Duke continue de sauter les marches quatre à quatre après avoir commencé par le Rising Stars Challenge en 2018 et 2019, puis célébré sa première sélection chez les grands à Chicago en 2020. Cette saison, il a encore amélioré ses statistiques avec 25 points, 6,9 rebonds, 4,5 passes et 1,3 interception de moyenne alors que les Celtics galèrent à s’installer dans le Top 4 de la Conférence Est derrière Philadelphie, Brooklyn et Milwaukee qui semblent se détacher.

Espérons pour Jayson Tatum que cette bonne nouvelle lui permette de retrouver un peu de confiance dans son jeu, lui qui traverse une période de doute depuis quelques semaines. C’est même encore plus flagrant sur les deux derniers matchs où il reste sur un terrible 8/38 au tir face aux Hawks et aux Pacers. Contre Atlanta, cette maladresse a précipité la défaite des Celtics alors que Kemba Walker s’est enfin réveillé pour sauver la mise à son équipe la nuit dernière. Il reste donc trois matchs à l’ailier pour se refaire un peu la cerise pour ne pas arriver totalement hors de forme pour son deuxième All-Star Game en quatre ans chez les pros. Evidemment, il n’arrivera pas en Géorgie tout seul puisqu’il pourra aussi compter sur son coéquipier Jaylen Brown pour représenter Beantown dans ce match qui rassemblera les meilleurs joueurs de la saison. Une preuve que malgré les difficultés de Boston cette saison, leur jeune duo est déjà incontournable.

La NBA n’a pas encore précisé si Kevin Durant assurerait quand même son statut de capitaine à la Draft prévue jeudi prochain ou si c’est Giannis Antetokounmpo, le second joueur de l’Est le plus sollicité par les fans dans les votes qui se retrouverait de nouveau chef d’équipe pour élaborer le roster qui affrontera la Team LeBron le 7 mars prochain.

