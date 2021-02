Kevin Durant sera réévalué après le All-Star Break : on ne prend aucun risque à Brooklyn, oui ça va on a compris

C’est officiel depuis hier soir, Kevin Durant ne disputera pas le All-Star Game à Atlanta dimanche prochain. On ne prend aucun risque avec la star du côté de Brooklyn qui ne pense déjà qu’aux Playoffs avec son big three au grand complet.

Remplacé par Domantas Sabonis pour le match des étoiles et par Jayson Tatum parmi les titulaires, Kevin Durant regardera un deuxième All-Star Game consécutif sur son canapé dans une semaine. Souffrant toujours d’une élongation aux ischio-jambiers de la jambe gauche, le double champion NBA manquera les trois derniers matchs des Nets avant le All-Star Break et sera réévalué avant le début de la deuxième partie de saison, le 11 mars contre Boston. Durantula doit commencer à trouver le temps long, lui qui vient de passer une saison complète à l’infirmerie et qui était en train de réaliser l’un des plus gros comebacks all-time post rupture du tendon d’Achille avec des moyennes de 29 points, 7,3 rebonds et 5,3 passes pour ses débuts avec sa nouvelle franchise. Pourtant, son dossier pour le trophée de MVP de la saison commence à prendre du plomb dans l’aile, lui qui a déjà manqué 15 matchs cette saison, dont neuf des dix dernières sorties des Nets – d’abord placé en protocole COVID pendant trois rencontres, puis blessé à la jambe gauche lors du déplacement chez ses anciens coéquipiers des Warriors le 13 février dernier. Tant pis donc pour les distinctions individuelles, ce n’est pas l’objectif de Brooklyn qui prendra soin de son leader coûte que coûte selon son entraîneur, Steve Nash, au micro de Tim Bontemps d’ESPN.

« C’est une joueur incroyable et c’est du gâchis à chaque fois qu’il faut laisser la Lamborghini au garage. Nous sommes tous déçus. Nous allons le garder en observation pour nous assurer qu’il puisse revenir au même niveau que quand il s’est arrêté. […] Il est évidemment déçu mais il faut aussi se dire que ça aurait pu être pire. Nous allons continuer de surveiller la situation et il reviendra cette saison mais pas avant qu’il ne soit prêt. »

La position des Nets n’a jamais changé sur ce point. Gardé au frigo tout au long de la saison 2019-20, son retour ne sera une nouvelle fois pas précipité cette année pour ne pas refaire la même erreur que Golden State lors des Finales NBA 2019. Kevin Durant est encore sous contrat à Brooklyn jusqu’en 2023 (player option sur la dernière année), soit trois occasions réelles d’offrir un premier titre à l’autre franchise de New York. Maintenant que le trio avec Kyrie Irving et James Harden a été formé, Sean Marks n’attend plus qu’une chose : voir ses trois All-Stars côte-à-côte lors d’une campagne de Playoffs. Évidemment, ce n’est jamais idéal d’arriver en mai sans expérience commune mais ce serait encore pire d’avoir l’un des trois joueurs à l’infirmerie. En tout cas, c’est le calcul des Nets qui restent sur huit victoires consécutives malgré une seule petite apparition de KD au milieu de cette série.

En tout, le big three des Nets n’a joué que sept matchs ensemble pour le moment. Mais il reste encore deux mois et demi avant le début des Playoffs et autant de temps à Kevin Durant pour retrouver ses sensations avant d’essayer de hisser son équipe vers un premier titre et son troisième personnel.

Source texte : ESPN