Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Luka Doncic qui remporte le duel des ROY face à Ja Morant

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Des taureaux dopés à la prot’, la naissance d’une nouvelle bromance, un Européen clutch mais qui ne joue pas à Dallas, et un type qui a mis son masque dès la mi-temps.

– Les rencontres de la nuit

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

RUSSELL WESTBROOK. AND ONE. pic.twitter.com/AL92dNRGfb

That @luka7doncic pass fake was NASTY 🤭 #MFFL | @AcmeBrick pic.twitter.com/XgGjdQsuet

LaMelo Ball thinks Mike Conley is too small. pic.twitter.com/HGFZ7uqG7V

sometimes the Gobert Scare™️ starts early pic.twitter.com/Od083cIZfC

You don’t see it enough on the SNKRS app but…

GOT ‘EM! pic.twitter.com/y52xA5gSM4

— Phoenix Suns (@Suns) February 23, 2021