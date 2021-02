NBA Top 10 : Damian Jones a vu une porte ouverte, alors il a postérisé tout l’Oregon

Comme tous les matins, on retrouve avec plaisir notre Top 10 concocté par la NBA. La bâche de Rudy Gobert, les dribbles de John Wall ou encore Damian Jones qui s’amuse avec la défense de Portland, c’est parti pour le récap sauce TrashTalk.

#10 : belle circulation des Mavs en deux touches de balle et Dwight Powell qui vient conclure cette beauté avec un gros tomar.

#9 : LaMelo Ball a le ciel comme limite mais il ne doit pas savoir que Rudy Gobert est aussi capable de bâcher les nuages. Repars à tes études jeunot.

#8 : John Wall profite du mismatch avec Wendell Carter Jr. pour faire le show sur ses skills balle en main. Il fait danser le pivot avant d’aller finir en lay-up. Merci à Patrick Williams pour le and-one au passage.

#7 : Les joueurs du Heat avaient érigé un vrai mur pour contrer Shai Gilgeous-Alexander, ils se demandent encore par quel trou il est passé.

#6 : Russell Westbrook qui court vers la raquette et décale à la dernière seconde un coéquipier libre version 47598. Mo Wagner n’a pas fait de sentiments au moment de retrouver les Lakers.

#5 : Jae’Sean Tate a appris à Denzel Valentine comment sécuriser un rebond. Enfin, il lui a surtout montré ce qui arrive quand il ne le fait pas.

#4 : Malik Monk fait rarement le show mais quand il s’y met ça vaut le détour. Ce reverse lay-up est digne de son illustre patron, un certain MJ.

#3 : Il vous avait manqué ? Revoilà Jae’Sean Tate et cette fois, c’est un panier à l’aveugle pour l’ailier des Rockets. À se demander s’il ne se met pas des handicaps pour le fun.

#2 : Devin Booker était devant Derrick Jones Jr. et puis il a disparu. On le retrouve sous l’aisselle d’Enes Kanter au moment de marquer le and-one.

#1 : On reste à Phoenix et c’est au tour de Damian Jones de s’envoler. La défense de Portland n’a pas l’air pressée de monter sur lui alors le pivot va tranquillement poser un slam dunk à une main tout en puissance sur les quelques retardataires.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.