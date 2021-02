Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et le Jazz qui remporte calmement son 250ème match de suite

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Trae Young qui culbute les Celtics, les Wizards qui enchainent face à une autre défense claquée, Domantas Sabonis qui égale son career high et qui punit des Wolves pourtant excitants, Jerami Grant qui claque son career high pour rien, Zion Williamson qui égale son career high pour rien face à Damian Lillard qui… égale son career high à la passe, Stephen Curry qui gagne malgré un 3/450 au tir et le Jazz qui n’en finit plus de gagner. Tout ça ? Tout ça ouais, et encore plus.

– Les rencontres de la nuit

Cavs-Spurs : reporté

Magic-Knicks : 107-89

Celtics-Hawks : 114-122

Sixers-Rockets : 118-113

Wizards-Nuggets : 130-128

Wolves-Pacers : 128-134

Bulls-Pistons : 105-102

Pelicans-Blazers : 124-126

Grizzlies-Thunder : 122-113

Warriors-Heat : 120-112

Clippers-Jazz : 96-114

– Ce qu’il fallait retenir

Les Knicks sont passés à côté de leur match face au Magic d’un très bon… Terrence Ross. Ca arrive hein, ça leur arrive soixante fois par an depuis dix ans alors cette fois-ci on leur pardonne.

Les Celtics sont toujours aussi inconstants et cette fois-ci c’est le duo Trae Young / Clint Capela qui leur a fait la zermi.

Sans Ben Simmons, les Sixers se sont fait peur mais se sont imposés face à des Rockets qui restent désormais sur une série bien moche de sept revers de suite.

Les Wizards ont réussi à trouver une défense plus claquée que la leur, le genre de défense qui laisse Davis Bertans poser un 9/10 du parking. JaMychal Green a bien essayé de défendre, mais il a fait faute à un dixième de seconde du buzzer, alors Bradley Beal a mis ses lancers et les Wizards ont gagné. Trois victoires de suite pour Washington, une première depuis… trois ans.

Les Wolves ont encore montré de belles choses mais Malcolm Brogdon et surtout Domantas Sabonis ont été phénoménaux.

Jerami Grant est monté jusqu’à 43 de température, son record en carrière, mais Zach LaVine a lâché une bête de deuxième mi-temps pour permettre aux Bulls de s’imposer.

Zion Williamson a encore été quasi-parfait mais en face Damian Lillard est dans la forme de sa vie ou presque. Fallait pas l’énerver, n’est-ce pas Jaxson Hayes.

Shai Gilgeous-Alexander était de retour pour le Thunder, Théo Maledon a été très bon (14 points à 4/5 du parking de l’Astroballe, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals), mais ce sont les Grizzlies d’un Ja Morant en triple-double qui ont retrouvé le chemin de la victoire.

Stephen Curry a complètement déchiré pendant trois quart-temps avant de redevenir lui-même au quatrième et pendant la prolongation. Merci Kent Bazemore pour avoir tenu la baraque en attendant, et pas bravo au Heat qui a pourtant mené tout le match.

Les Clippers étaient privés de Paul George, Kahwi Leonard et Nicolas Batum, probablement parce qu’ils savaient que quoiqu’il arrive ils se feraient taper par un Jazz décidément invincible, portés cette nuit par un Rudy Gobert impérial (23 points et 20 rebonds, à 8/16 au tir et 7/8 aux lancers)

– Le Top Pick en TTFL : Domantas Sabonis

– Le Top 10 : Clique ICI

– Le Classement :

– Les rencontres de la nuit prochaine

1h30 : Bucks-Raptors

4h : Lakers-Nets

4h : Kings-Heat

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.