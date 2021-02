NBA Top 10 du jour : Naz Reid, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Malik Beasley, Zach LaVine… on est donc sur un NBA Wolves 10

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui une mixtape que vous apprécierez particulièrement si vous aimez les Loups.

#10 : vu que la moitié de la population d’Orlando est blessée tous les quatre matins, Michael Carter-Williams a pris les choses ne main cette nuit face aux Knicks.

#9 : on a retrouvé le one-two punch préféré des fans des Wolves et on vous le donne en mille, D’Angelo Russell n’a rien à voir là-dedans.

#8 : on a retrouvé le one-two punch le plus bizarre de la Ligue, et on vous le donne en un million il s’agit du duo Jordan McLaughlin / Naz Reid.

#7 : on reste au Target Center avec la bise de Malik Beasley, il est vraiment sympa ce Top 10 du match Wolves-Pacers mais apparemment il n’y a eu qu’un match cette nuit.

#6 : la défense des Nuggets a beau être éclatax au sol, Michael Porter Jr. reste l’un des plus gros phénomènes athlétiques de la Ligue et ce n’est pas le sosie d’Antoine Eito qui dira le contraire.

#5 : fact, le duo Ja Morant / Brandon Clarke est beaucoup plus kiffant que celui que forment Régis et Laspalles.

#4 : Malik Beasley, Naz Reid, bref.

#3 : 2021 ça bouge pas, l’envol de Zach LaVine reste l’un des plus beaux tableaux existant sur la planète basket.

#2 : il a pas l’air d’avoir inventé l’eau chaude comme ça, mais Robert Williams III a en tout cas une sacrée détente et un sacré hang time.

#1 : tiens, est-ce que l’envol d’Anthony Edwards ne serait pas en train de devenir l’un des plus tableaux existant sur la planète basket ?

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.