Chris Paul va sortir ses mémoires : spoiler, le livre ne s’appellera pas « Comment gratter un contrat max à 33 ans pour les nuls »

Chris Paul va donc nous régaler en septembre avec la sortie des ses mémoires, son premier livre, qui se nommera “Sixty-One : Life Lessons from Papa, On and Off the Court », un titre en hommage à son grand-père. On a hâte de lire ça pour dénicher pleins de petites anecdotes sur sa carrière et voir s’il va enfin avouer… avoir forcé sur le flopping.

Une carrière NBA ne s’arrête pas lors du dernier match. Beaucoup de joueurs ont plein de projets post-carrière comme par exemple… Kobe Bryant, qui avait produit et réalisé ce très touchant court-métrage d’animation appelé Dear Basketball qui lui avait valu de recevoir un Oscar. On ne sait pas si CP3 arrivera à décrocher le prix Goncourt mais une chose est sûre c’est que le meneur des Suns va débarquer en septembre avec un livre, son premier, nommé Sixty-One : Life Lessons from Papa, On and Off the Court. Écrit avec le journaliste d’ESPN Michael Wilbon, ce livre servira de mémoire pour le meneur de 35 ans, un ouvrage relatant sa jeunesse, sa carrière ainsi que peut être ses quelques chokes en Playoffs ou même, on l’espère, son transfert avorté vers les Lakers. En ce qui concerne le titre, celui-ci rend hommage au grand-père de CiPiFruit. Alors au lycée, le Point God version adolescent vient de perdre son papy et lors du match qui suit la tragédie, Paul va inscrire 61 points, un pour chaque année que son grand-père a vécu. On peut difficilement faire plus badass comme hommage et Paul s’est livré à propos de son livre et de ce que son grand père représente pour lui :

“61 c’est la célébration de mon grand-père “Chilly” qui m’a aidé à devenir l’homme que je suis aujourd’hui et ce que je représente. Son héritage de travailleur acharné et de quelqu’un de généreux, qui l’a transmis à mes parents, m’a aidé dans mon travail pour la communauté et pour ma carrière NBA. Ce match de lycée où j’ai scoré 61 points était un moment de guérison à travers le basketball et je suis excité de travailler avec Michael Wilbon pour partager cette histoire au monde”

Un livre qui à l’air très touchant et qui devrait nous emmener voir les origines de Chris Paul, sa famille, ses amis et tous ceux qui ont fait la personne qu’il est aujourd’hui : un meneur Hall of Famer qui a marqué la NBA par son jeu précis et juste. Comme si ça ne suffisait pas, les fans de Chris Paul seront très vite encore plus heureux puisqu’… un film, basé sur le livre, serait en développement par Disney +. Bon, là on est un petit peu plus sceptique mais si on peut voir à quoi ressemble les réunions entre la Ligue et le syndicat des joueurs alors pourquoi pas. Ne poussons pas le bouchon trop loin non plus car si ça continue on va se retrouver avec un jeu vidéo Chris Paul, un manga sur Chris Paul et même un livre de cuisine de Chris Paul, même si pour le coup on est preneur pour le livre de recette, car on sait que le Point God a déjà débarqué en début de saison avec un petit bidon et on serait curieux de voir ce que le All-Star se met dans le gosier. Une chose est sûre, Paul n’a pas chômé pour préparer son après-carrière NBA et plusieurs gros projets sont déjà en préparation. On se retrouve donc en septembre pour une review de ce livre car vous vous doutez bien que votre site préféré va se ruer dessus pour en faire une critique all-time.

Chris Paul va sortir ses mémoires, qui seront un hommage à son grand père décédé quand le Point God n’était qu’au lycée. On a hâte de voir les anecdotes que nous réserve le bouquin car on se doute bien qu’il y a des choses à raconter sur la vie d’un Hall of Famer, président du syndicat des joueurs et meilleur meneur gestionnaire de sa génération.

Source texte : ESPN