Fred VanVleet, priorité de l’intersaison pour les Raptors : attention, y’a une franchise à New York prête à sortir le chéquier

En contract year, Fred VanVleet a sorti une saison archi-solide avec Toronto. Le nouvel agent libre attire les convoitises dans une Free Agency qui ne fait pas franchement rêver. Les rumeurs autour de l’intérêt des Knicks s’amplifient mais Masai Ujiri, président des Raptors, confirme que Toronto veut absolument garder son cycliste préféré.

Eliminés par les Celtics en demi-finales de Conférence, les Raptors planchent déjà sur la prochaine saison pour tenter de repartir à la conquête du titre. Après la prolongation de Nick Nurse, celle du GM Bobby Webster devrait suivre et il sera bientôt l’heure de gérer le futur roster des Dinos. Trois dossiers chauds sont sur la table : Serge Ibaka, Marc Gasol et Fred VanVleet. Le premier risque d’être courtisé après ses Playoffs de haut niveau en sortie de banc, le deuxième pencherait vers un retour en Europe et le dernier a vu sa côte exploser après sa saison régulière de candidat au MIP avec 17,6 points, 6,6 passes décisives à 41,3% au tir et 39% du parking. Ajoutez à cela une défense infatigable, une campagne de Playoffs solide et FVV fait maintenant parti des plus gros poissons sur le marché des agents libres. Free agent non protégé, le combo guard est libre de signer où il veut, mais les Raptors ont l’air bien chauds pour le garder à la maison, d’après CBC.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux free agents dispos sur le marché pour comprendre que le sosie de Drake n’aura pas énormément de concurrence à son poste. Goran Dragic est sans doute le seul autre meneur de gros calibre dispo cette automne, mais il a déjà 34 ans. À part le Dragon, et sans faire offense à Reggie Jackson, Jeff Teague ou Michael Carter-Williams, on peut décemment affirmer que FVV est le seul free agent à son poste capable d’avoir un impact immédiat dans un cinq majeur la saison prochaine. De quoi attirer quelques équipes en galère d’un backourt efficace. On vous parlait de l’intérêt des Knicks, des Suns et des Pistons le mois dernier et il semblerait que la franchise de New York soit toujours chaude pour rapatrier Fred VanVleet au Madison Square Garden. Les rumeurs se précisent et évoquent même un salaire de 22 millions par saison. Les Raptors pourront-ils proposer autant ? Masai Ujiri a confirmé que Fred VanVleet était une priorité pour la franchise, mais a également évoqué les doutes concernant le futur salary cap et l’importance de garder une certaine flexibilité avant une Free Agency 2021 qui s’annonce très chargée pour toute la NBA. Il y a quelques mois, le principal intéressé avait fait savoir qu’il espérait rester au Canada pour un long moment avec la franchise qui a su lui faire confiance et qui lui a permis d’obtenir le titre de champion en 2019.

FVV passera-t-il en mode star du MSG la saison prochaine ? Ou restera-t-il bien au chaud dans le système Raptors qui lui va à merveille ? Affaire à suivre dans les prochains mois.

Source texte : CBC.ca