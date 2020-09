Preview Rockets – Lakers : Russell Westbrook en mode facteur X pour Houston ou toujours agent infiltré de L.A. ?

Ce soir s’annonce un nouveau match pour foutre le bordel sur Twitter. Une belle surprise lors du Game 1, un Russell Westbrook catastrophique lors du Game 2, quel scénario pour l’acte III de cet affrontement entre Lakers et Rockets ? Réponse à partir de 3h.

James Harden et Russell Westbrook ont passé une bonne partie de la soirée après le Game 2 à discuter et on espère que le date s’est bien passé, mais maintenant il faut réagir. Petit rappel pour ceux qui ne suivent pas, les Rockets ont surpris pas mal de monde en prenant le Game 1 face à des Lakers sous tranquillisants. Non-match des Californiens, gros game du trio James Harden – Eric Gordon – Russell Westbrook et une victoire surprise à la clé. Russell Westbrook, parlons-en. Critiqué par à peu près tout le monde, y compris lui-même, le Brodie a sans doute été touché au cervelet par un coton-tige enfoncé un peu trop loin dans le pif’ avant le Game 2. En tout cas, ses capacités d’analyses et de prises de décisions avaient l’air bien altérées. Résultats : des air balls, des balles perdues, des drives en mode diable de Tasmanie qui s’enfonce dans du sable mouvant, bref, personne n’a rien compris au match du meneur, ni même ses coéquipiers. Une défaite pour Houston lors du Game 2 donc, et nous voilà à 1-1 dans cette série.

Mais malgré ce match dégueulasse de RussWest, Houston s’est accroché jusqu’au bout et les fans des Rockets peuvent voir le verre à moitié plein en se disant que ça sera forcément mieux cette nuit. D’autant plus que les Lakers ont shooté à 44,4% à trois-points lors du Game 2, une réussite assez exceptionnelle. De quoi garder espoir dans le Texas donc. On gardera aussi un œil sur l’infirmerie puisque JaVale McGee et Dion Waiters sont incertains pour cette nuit. Mais côté Lakers, on a retrouvé un duo de All-Stars en pleine forme et surtout Playoffs Rondo ! Sorti du banc en première rotation, le meneur a fait un gros match bien complet, presque en mode Rondo 2010. De quoi faire briller les copains mais aussi tenter de contrer le mini-ball de Houston. Des ajustements défensifs côté Lakers qui ont bien perturbé les hommes de Mike D’Antoni et limité James Harden à 12 tirs tentés lors du dernier match, son plus faible total dans la bulle. C’est désormais aux Rockets de s’adapter en attaque mais en sont-ils capables ? Il va au moins falloir espérer un Russell Westbrook plus efficace qu’il y à 48 heures pour prendre la relève du barbu par séquence. Bref comme d’hab, difficile de prévoir à l’avance le scénario d’un match des Rockets et c’est pour ça qu’on sera sur le canap’ à 3h du mat !

Le Game 1 n’était-il qu’un nouveau retard à l’allumage avant une domination des Lakers sur toute la série ? Quel visage pour le Brodie ce soir ? Nouveau match et nouvelles questions, rendez-vous à 3h pour les réponses.