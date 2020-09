Preview Bucks – Heat : avec ou sans le Freak, est-ce que Milwaukee peut vraiment relancer la série ?

Après avoir mené 3-0 grâce à une belle maîtrise du jeu, le Heat a lâché un match à des Bucks valeureux et portés par un Khris Middleton niveau superstar. Jusqu’ici surpuissants dans le money time, les Floridiens ont craqué dans le Match 4 et voudront finir cette série le plus vite possible pour ne pas laisser trop d’espoir au meilleur bilan de la Ligue. C’est ce soir à 0h30, et ça va envoyer du steak.

Il y a comme une ambiance de match explosif ce soir. Après trois défaites de suite, les Bucks se sont réveillés pour arracher le Game 4 en prolongation malgré la blessure de leur MVP Giannis Antetokounmpo. Simple sursaut d’orgueil ou vrai momentum pour la suite ? Seul l’avenir nous le dira, mais ce qui est sûr, c’est que Milwaukee est en vie et a donc mathématiquement toujours une chance de se qualifier. Maintenant, les probabilités ne parlent pas tellement en faveur des hommes de Mike Budenholzer, 139 éliminations sur 139 équipes menées 3-0… c’est vrai que c’est pas hyper rassurant comme stat. Mais c’est justement ce qui doit motiver les Daims, car, en plus, le Greek Freak pourrait jouer. Le bougre a une entorse à la cheville mais il est listé questionable pour ce soir. De quoi avoir un regain d’espoir dans le Wisconsin. Et pour gagner, il faudra renouveler la performance du Game 4. De la grosse défense pour commencer, et surtout de la variété en attaque. On en perdait la voix à chaque match des Bucks jusque-là, tant coach Bud proposait un jeu stéréotypé en attaque. Le potentiel retour de Giannis ne doit pas rimer avec gros tout droit et kick out, mais avec de la pose d’écran par le Grec, de l’espace pour laisser s’exprimer Middleton, du mouvement de ballon et tout ce qui s’ensuit.

Car en face, nul doute que le Heat va avoir cette défaite du quatrième match en travers de la gorge. Et qui dit Miami énervé, dit Miami dangereux. Erik Spoesltra a dû se faire un plaisir de remettre les pendules à l’heure avec l’aide d’un Pat Riley qu’on imagine en mode Don Corleone, de quoi réveiller tout ce beau monde. Les joueurs de South Beach ont manqué de régularité sur le Game 4 avec une réussite au tir trop aléatoire et un apport trop faible du banc. Si Bam Adebayo a été énorme avec 26 points, 12 rebonds et 8 passes, les 17 points de Jimmy Butler et Goran Dragic à 11/32 (1/10 de loin) font tache. Miami aura besoin de ses tauliers pour terminer cette série proprement. Car Tyler Herro ne pourra pas jouer au… héros tous les soirs en enchaînant les ogives nucléaires à 3-points dans le clutch. Auteur jusque-là d’un match moyen, le rookie s’est lâché en fin de quatrième quart et en prolongation avec trois tirs primés pour maintenir le Heat dans la rencontre, en vain. À noter que ce dernier est listé questionable pour le match de ce soir, tout comme Kelly Olynyk et Jae Crowder. Rien de grave a priori pour ces trois-là, mais il faudra surveiller leur statut car s’ils venaient à manquer, la donne serait bien différente pour le Heat.

On attend du spectacle et un beau combat acharné ce soir entre Milwaukee et Miami. Les uns doivent gagner pour rester en vie, les autres veulent clore la série le plus tôt possible, que demande le peuple, à part du pop-corn ? On se donne donc rendez-vous à minuit et demi pour la bataille.