Kemba Walker et sa santé devraient tenir bon à Orlando : c’est au tour de Cardiac Kemba de casser des chevilles

Sujet à des problèmes au genou gauche avant l’arrêt brutal de la saison, le confinement a permis à Kemba Walker de récupérer un chouïa. Même s’il devra faire avec un temps de jeu limité à la reprise pour ne pas faire l’aller-retour à l’infirmerie d’Orlando et rejoindre De’Aaron Fox, il a rassuré son coach Brad Stevens quant à sa forme physique.

La saison des C’s reprendra ce 31 juillet contre les Bucks (le calendrier complet ici) et les Verts aimeraient pouvoir compter sur leur meneur All-Star pour leur périple dans la bulle. Gêné par son genou gauche, Cardiac Kemba était limité à l’entraînement mais la pause l’a aidé dans sa récupération. Cependant, il a tout de même déclaré qu’il encore ressentait une légère douleur depuis son arrivée chez Mickey. Apparemment pas de quoi affoler réellement son entraîneur qui a déclaré à John Karalis de MassLive.com que l’inquiétude sur son meneur était peut-être un peu exagérée :

« Ce n’était rien d’important. Je comprends pourquoi les questions portent sur lui. Nous sommes satisfaits des progrès qu’il a réalisés, du fait qu’il ne souffre plus et qu’il s’est renforcé musculairement. La force est primordiale. Nous devons faire en sorte qu’il se sente aussi bien que possible parce que la charge va être importante à la reprise avec les seeding games et les Playoffs, surtout pour ceux qui vont beaucoup jouer comme lui. […] S’il ne se sent pas bien au début d’un entraînement, notre staff lui prépare un programme spécial et je ne fais que le suivre. Ce qui est le mieux pour Kemba est évidemment le mieux pour nous. »

#NEBHInjuryReport Kemba Walker (knee) did not practice today, but went through a hard workout yesterday, according to Brad Stevens. He’s on a one-day on, one-day off training plan. “He’s reacting great … Every indication is that he’ll be available when we’re playing games.”

— Boston Celtics (@celtics) July 15, 2020