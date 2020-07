Jamal Crawford n’y croyait pas quand les Nets l’ont appelé : aller à Disney, c’était un rêve de gosse

Jamal Crawford est de retour en NBA ! Après une saison entière sans jouer, le vétéran ne croyait plus reposer un pied sur les parquets de la Grande Ligue à 40 piges. Et puis, Sean Marks a appelé son numéro en prévision de la reprise, à sa plus grande joie.

Malheureusement, il n’y aura pas de Vince Carter à Orlando. Poussé à la retraite par les mauvais résultats des Hawks, Half Man Half Amazing a tiré un trait sur sa carrière dans l’anonymat le plus total. Résultat, pour cette reprise, il manquait un papy pour finir cette saison 2019-20. Mais les Nets ont vite réglé ce problème, gros merci à Sean Marks. En signant à Brooklyn, Jamal Crawford est devenu le plus vieux joueur de la Grande Ligue à 56 40 ans. On l’avait quitté l’an passé à Phoenix avec un match à 51 points, puis aucune franchise ne s’était positionnée pendant l’intersaison et même avant la deadline. La situation actuelle et le scénario de ce retour ne sont peut-être pas idéals, mais on ne va pas bouder notre plaisir de retrouver le natif de Seattle sur les parquets de la NBA. A Brooklyn, on semble heureux d’avoir récupéré un joueur d’expérience alors que Kevin Durant l’a même appelé « the god » en réponse d’une publication Instagram des Brooklyn Nets. Entre personnes qui mettent bucket sur bucket depuis des années en NBA, on se comprend. Et Jamal devrait nous gratifier de jolis paniers à partir de la fin du mois, lui qui jure avoir gardé ses guibolles d’enfant. Follement amoureux du basket, le triple Sixième Homme de l’Année s’est confié sur ce comeback, assurant qu’il ne s’y attendait pas, comme le rapporte ESPN.

« Cela ne me semblait pas réel. J’allais dormir cette nuit-là, et je me suis réveillé en mode : ‘Est-ce vraiment arrivé, ou est-ce que je rêvais ? Est-ce que les Nets ont vraiment appelé et que j’ai vraiment signé ou accepté un contrat avec eux ?’ Et c’était réel. […] Je remercie Dieu. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu, et c’est une bénédiction, ça l’est vraiment parce que j’ai été sans club depuis un an, et arrivé à un certain point, vous n’êtes pas sûr que cet appel arrive un jour, et vous devez faire face à cette réalité. »

Même à 50 ans, le gars continuera à aller sur les playgrounds le dimanche matin pour martyriser des gamins qui ont un tiers de son âge. La quarantaine passée, sa passion pour la balle orange est restée intacte et c’est ce qui lui a permis d’avoir cette chance de pouvoir faire son grand retour en NBA. Dans une équipe des Nets qui va simplement venir pour tenter d’arracher son ticket pour les Playoffs… on le voit venir le Jamal Crawford Game face aux Bucks au premier tour. Venu en renfort dans ce roster rongé par les blessures et les forfaits, JC devrait avoir de belles minutes pour briller. Les défenseurs sont prévenus, ses dribbles vont encore causer quelques rhumatismes aux chevilles de certains…

Quel plaisir de retrouver Jamal Crawford sur les parquets ! On espère revoir celui qui a planté 51 pions pour son dernier match, et connaissant le bonhomme la forme doit être encore là !

