Al Harrington a un conseil pour les joueurs NBA à Orlando : ramenez le plus de weed possible !

Les joueurs ont du temps à tuer en attendant la reprise de la saison à Orlando et entre la pêche, le golf, Netflix et les jeux vidéo, ils ont quand même vite fait le tour des occupations qui leurs sont proposées sur place. Alors Al Harrington (les anciens connaissent) a la solution pour passer du bon temps. Fumez du cannabis avec Mickey, autant que possible !

Vous connaissiez déjà le petit Albert dans les pubs pour Matin Léger, maintenant c’est au tour d’un autre Al de donner ses conseils malins à ses anciens pairs. Ex-joueur des Warriors, des Pacers et de bien d’autres franchises, Al « Buckets » Harrington est un fervent défenseur de la Marie-Jeanne et même plus encore puisqu’il s’est lancé dans le business de cette plante verte depuis quelques années. Alors c’est un peu comme si Alain avait des actions chez Weed Inc. Du coup, le nouvel homme d’affaires s’est sans doute dit qu’il y avait un peu de blé à se faire autour de la bulle formée par la NBA à Disney World. Stressé ? Peur de l’ennui et du manque de famille et des proches ? Lassés du ping-pong ou des cartes ? Al a la solution pour les joueurs qui font une petite déprime : apportez le plus d’herbe possible ! Dit comme ça, ça semble presque logique. Il faut bien se détendre chez Mickey et Kawhi pourra peut-être enfin être pris de crises de fou rire avec cette méthode. Al Pacino pense à tout comme il l’explique à Marcus Thompson II de The Athletic.

« Apportez en plus que ce dont vous pensez avoir besoin. Vous pourriez avoir ce coéquipier qui n’a jamais fumé et qui pourrait vouloir essayer puisqu’ils sont coincés dans une bulle. Vous pourriez donc fournir d’autres personnes. »

Avec sa compagnie Viola Brands, Harrington soutient l’équité sociale dans l’industrie de la marijuana et cherche à déstigmatiser le cannabis. On n’est pas si loin de son homonyme de Scarface finalement. Depuis un bail, beaucoup de sportifs se servent de ces produits afin de soigner des douleurs ou simplement dans le but de se laisser kiffer la vibe entre mecs, pas d’humeur à se prendre la tête. Diams quand tu nous tiens… Bien des protocoles existent dans le cocon d’Orlando avec notamment des dépistages de coronavirus mais aucun sur les drogues récréatives. C’est bon Gérard, la voie est libre tu peux sortir maintenant ! La déclaration de l’ancien de We Believe arrive un peu tard pour que les athlètes puissent prévoir leur stock d’herbe, la plupart étant déjà sur place. Pas de souci, un coup de fil à passer et Z-Bo débarquera en Floride avec ce qu’il faut.

Testé positif au COVID-19, Michael Beasley pourra peut-être prêter un peu de sa cons’. Si les joueurs font tourner les joints comme les Celtics de 86 faisaient tourner la balle, la reprise risque d’être belle.

