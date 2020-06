Spencer Dinwiddie fait fantasmer les fans des Spurs : une nouvelle baraque à San Antonio et c’est toute la toile qui s’enflamme

Spencer Dinwiddie vient récemment d’acquérir une maison du côté de San Antonio. Le signe d’une possible signature chez les Spurs ? Pas sûr… mais on va laisser les fans rêver un peu.

En NBA, toutes les excuses sont bonnes pour anticiper les choix de carrière d’un joueur. Des vacances entre copains, des barbecues avec des adversaires, l’achat d’une nouvelle maison dans un autre état et l’emballement est vite arrivé. Et quand un joueur des Nets investit dans la pierre du côté de San Antonio, ça fait tout de suite les gros titres. Pas de Kevin Durant ni de Kyrie Irving, c’est bien Spencer Dinwiddie qui a remué un peu les réseaux sociaux ces dernières heures en se portant acquéreur d’une nouvelle maison dans le Texas avec sa petite amie. De quoi alimenter les rumeurs et faire naître des fantasmes chez les fans des Spurs qui n’ont pas trop de raisons de se réjouir ces derniers temps… En attendant que LeBron James investisse dans une villa du côté de Châteauroux avant d’annoncer sa venue chez les TrashTalkers, c’est donc le numéro 26 de Brooklyn qui a agité la toile par l’intermédiaire de cette photo Instagram publiée sur le compte de Monticello Homes, une boîte de BTP à San Antonio.

Le joueur des Nets continue donc de faire parler de lui, et notamment sur son avenir. Au mois de mai, Spencer Dinwiddie avait ouvert une cagnotte en ligne pour laisser au peuple le choix de sa future destination… Actuellement sous contrat garanti jusqu’en 2021, le meneur dispose d’une option joueur à 12,3 millions de dollars en 2021-22. Un salaire qui reste raisonnable au vu de la production et de son importance dans l’effectif, surtout lors des absences répétées de Kyrie Irving. L’ancien vainqueur du Skills Challenge devra tenter de continuer sa belle saison à Orlando, vu que les deux All-Stars des Nets ne feront pas le déplacement en Floride. Nul doute que Gregg Popovich ou son successeur sur le banc des Eperons ne dirait pas non à l’arrivée d’un joueur comme Dinwiddie dans le Texas même si la concurrence et l’avenir sur ce poste semblent assurés avec Dejounte Murray, Derrick White ou encore Bryn Forbes. On parle quand même d’un candidat au match des étoiles qui tourne à 20,6 points et 6,8 assists de moyenne cette saison.

Mais alors pourquoi San Antonio ? Denver ou Salt Lake City auraient fait de très belles destinations pour une résidence secondaire. D’après News 4 San Antonio, Spencer Dinwiddie sortirait avec Arielle Roberson, la soeur d’un certain Andre aka le sniper du Thunder. Et la famille Roberson est originaire de… San Antonio, d’où l’explication de cet achat dans la ville texane. Et de quoi se faire bien voir auprès de la belle-famille. Bravo Spencer ! Mais on peut comprendre que les fans des Spurs se soient emballés concernant la possible arrivée du meneur des Nets.

L’achat d’une maison à San Antonio, et c’est toute la Spurs Family qui y voit un signe. Reste à savoir si Spencer Dinwiddie exercera son option joueur ou s’il ira tester sa valeur sur le marché et signer pourquoi pas… chez les Spurs en 2021.

Source texte : News 4 San Antonio