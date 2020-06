Rudy Gobert vous présente sa recette du poulet coco : elle a quand même bien changé Maïté !

La NBA et ses artistes nous manquent… et pendant qu’on cause de la reprise, certains s’activent en cuisine. Aujourd’hui, Top Chef vous présente Rudy Gobert et sa recette du poulet coco. Le tablier lui va comme un gant !

Après Rudy joue aux jeux vidéos, Rudy fait la cuisine. On voit mal la comparaison avec Martine, mais bon. Le pivot des Jazz n’a pas l’air de trop s’ennuyer. L’intérieur de l’Équipe de France a profité de l’arrêt de la saison pour se lancer sur Twitch, plateforme de streaming live pour les jeux vidéo, où il nous a déjà montré ses skills sur Call of Duty: Warzone. Mais les talents de Rudy n’ont pas l’air de s’arrêter-là. Le natif de Saint-Quentin est ainsi passé derrière les fourneaux pour nous proposer sa recette du poulet coco sur la chaîne YouTube du Jazz. S’il est aussi bon sur la cuisson du poulet que pour être un formidable gardien la raquette, ça promet une explosion de saveurs dans la bouche ! Isolé dans sa baraque à Salt Lake City, Gobzilla a donc alterné entre le salon et la cuisine pour se préparer des petits plats et passer le temps agréablement. Même si une cheffe lui prépare la majorité de ses repas durant la saison, l’ancien Choletais nous prouve qu’il sait aussi se débrouiller avec un tablier. À travers la cuisine ou les jeux vidéo, c’est toujours sympa de pouvoir découvrir nos basketteurs préférés sous un autre jour. En tout cas, bon appétit à tous !

Que ce soit derrière les fourneaux ou derrière son écran, Rudy Gobert est en maîtrise. Même si on ne va pas se mentir… on préfère voir Rudy sur les parquets ! Mais en attendant la reprise le 31 juillet, n’hésitez pas à essayer la recette du numéro 27 pour savoir si une reconversion dans un resto étoilé est possible après sa retraite sportive.