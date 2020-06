On pourrait avoir droit à un calendrier NBA condensé pour la saison 2020-21 : les back-to-backs risquent de revenir en force

Avec une saison NBA 2019-20 qui va reprendre fin juillet pour se terminer début octobre, la prochaine campagne va forcément commencer plus tard que d’habitude. Si la date de reprise de cette dernière est toujours à définir, on pourrait bien avoir droit à un calendrier condensé.

Dans un monde sans coronavirus, la saison NBA débute habituellement en octobre. En 2019, la soirée d’ouverture a eu lieu le 22 octobre avec un double header Raptors – Pelicans et Clippers – Lakers. Sauf que vu les circonstances actuelles, la saison 2020-21 ne commencera pas avant début décembre, et encore on est optimistes. La date du 1er décembre a été proposée par la NBA au syndicat des joueurs, qui ne semblent pas très chauds à l’idée de recommencer aussi tôt, avec des camps d’entraînement qui reprendraient seulement un mois après la fin des Finales 2020. Mais si la Ligue est partie sur une telle date, c’est pour essayer de ne pas trop décaler la prochaine saison dans le temps. On n’est donc pas surpris d’apprendre qu’un calendrier condensé pour la saison 2020-21 serait dans les tuyaux. En effet, si l’on en croit le manager général des Hawks Travis Schlenk, qui s’est exprimé via ESPN mardi, la NBA ne voudrait pas trop s’éloigner du calendrier de base afin d’éviter un chamboulement trop important par rapport à d’autres événements en lien avec la Ligue.

« Je pense que la Ligue veut rester aussi proche que possible du calendrier initial. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent cela – la saison universitaire, la Draft et tout ça. C’est pour cela qu’ils ont sorti un calendrier où l’on passe rapidement des Finales NBA à la reprise de la saison prochaine. […] Lors d’un call avec les managers généraux, ils ont mentionné la possibilité d’un calendrier plus condensé que par le passé. Comme vous le savez, la NBA a fait beaucoup de choses pour limiter les back-to-backs et les séries de quatre matchs en cinq jours, mais on pourrait se retrouver avec un calendrier bien plus condensé l’année prochaine. »

Voilà qui annonce la couleur. Mais en même temps, on pouvait s’attendre à ce genre de déclaration. Sachant qu’il y a notamment les Jeux Olympiques de Tokyo qui sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021, la NBA souhaite logiquement que sa saison soit terminée avant le début de cet événement planétaire, autant pour des raisons de diffusion TV (pas top d’avoir les Finales NBA en même temps que les JO) que pour des raisons sportives, avec des joueurs qui sont directement concernés par une participation potentielle aux JO avec leur équipe nationale. Sans calendrier condensé et avec un début en décembre, la saison 2020-21 ne pourra tout simplement pas se terminer avant l’ouverture des Jeux Olympiques. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que la NBA va partir dans des délires genre trois matchs en trois jours, comme c’était le cas il y a environ une décennie lors de la saison 2011-12 raccourcie pour cause de lock-out. De plus, la Ligue ne prévoit pas des séries de quatre matchs en cinq jours d’après ESPN. Par contre, on risque bien d’avoir beaucoup plus de back-to-backs lors de la saison 2020-21 et donc un rythme de matchs plus élevé, ce qui met forcément sur la table le sujet de la santé des joueurs.

Le calendrier de la saison actuelle a été profondément impacté par l’arrivée du COVID-19, et les conséquences sur celui de la prochaine campagne semblent inévitables étant donné la présence des Jeux Olympiques 2021.

Source texte : ESPN