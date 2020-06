Jacque Vaughn aurait une vraie chance de rester coach des Nets : en même temps, le bonhomme a un bilan parfait de 2-0

Depuis le départ de Kenny Atkinson début mars, on se demande qui sera le prochain coach des Nets version Kevin Durant et Kyrie Irving. Plusieurs blazes sont apparus pour prendre les rênes de Brooklyn, mais il ne faudrait pas oublier l’intérimaire Jacque Vaughn.

Tyronn Lue, Jason Kidd, Mark Jackson, Jeff Van Gundy font partie des noms qu’on a pu retrouver dans les rumeurs concernant l’identité du prochain coach des Nets. Sauf que c’est Jacque Vaughn qui est aujourd’hui à la tête de l’équipe new-yorkaise et il fait également partie des possibilités pour le manager général Sean Marks. Assistant numéro 1 de l’entraîneur Kenny Atkinson depuis 2016, Vaughn l’a remplacé juste avant la suspension de la saison, et a guidé les Nets vers deux victoires en deux matchs face aux Bulls et aux Lakers. Ce n’est pas la première fois que Jacque se retrouve dans une telle position, lui qui a passé un peu plus de deux saisons et demie en tant qu’entraîneur en chef du Magic. Bon, les résultats ne parlent pas vraiment pour lui (bilan de 58 victoires pour 158 défaites) et il a fini par se faire virer par la franchise d’Orlando en février 2015, mais Vaughn possède un minimum d’expérience, sans compter qu’il a également pu apprendre le métier chez les Spurs de Gregg Popovich, lui qui a passé ses dernières années de joueur à San Antonio avant d’être assistant coach à côté de Pop entre 2010 et 2012. Alors aujourd’hui, d’après les mots de Shams Charania sur le Load Management podcast, Jacque Vaughn aurait une vraie chance de rester en place.

« Je pense vraiment que les Nets vont donner à Jacque Vaughn une opportunité légitime de gagner le job. C’est un gars qui a été formé chez les Spurs, qui possède le même pedigree que Sean Marks. D’après ce que je sais, il fait du bon boulot pour construire une relation avec ses joueurs » a déclaré Shams.

Pour info, le GM Sean Marks est également passé par l’école Spurs. Il a joué à San Antonio durant sa carrière et après avoir raccroché les sneakers, il est devenu assistant des opérations basket chez les Spurs, manager général de l’équipe des Austin Toros (l’équipe de G League affiliée aux Spurs) puis assistant coach. Ce passif commun entre Marks et Vaughn pourrait jouer en faveur de ce dernier, même si ça ne devrait pas être l’élément le plus important. Car l’élément le plus important, ça sera la relation avec les deux stars Kevin Durant et Kyrie Irving. Pas besoin de se le cacher, le choix du coach se fera en fonction des envies de KD et Uncle Drew. Vaughn semble avoir une bonne relation avec ses joueurs selon Shams, mais de quels joueurs parle-t-on vraiment ? Parce que Durant n’a pas joué de la saison et Kyrie a également raté la grande majorité des matchs. Donc bon, si Jacque s’entend bien avec Chris Chiozza, disons que ça ne pèse pas très lourd, sans manquer de respect à Chris Chiozza. Au final, si Durant et Irving estiment que Jacque Vaughn a les épaules pour être le coach des Nets au cours de leur quête du titre, il aura alors de bonnes chances de rester. Dans le cas contraire, on aura probablement quelqu’un d’autre sur le banc de Brooklyn l’an prochain.

Jacque Vaughn aura en tout cas l’opportunité de montrer sa valeur lors de la fin de saison des Nets à Orlando. Actuellement septième de l’Est, Brooklyn fait partie des 22 équipes de la bulle et devrait participer aux Playoffs du côté de chez Mickey.

Source texte : Load Management podcast