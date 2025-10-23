Chauncey Billups et Terry Rozier arrêtés par le FBI dans une affaire de paris sportifs !

La saison NBA vient à peine de reprendre qu’une grosse controverse frappe déjà la Ligue d’Adam Silver : le coach des Blazers Chauncey Billups et le joueur du Heat Terry Rozier ont été arrêtés par le FBI, soupçonnés d’être impliqués dans un scandale de paris sportifs.

C’est Shams Charania d’ESPN qui a balancé la bombe ce jeudi après-midi.

Oulaaaaaaah Terry Rozier s’est fait officiellement arrêter concernant l’affaire de pari sportif 😳😳😳 https://t.co/wmscm35Eom

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

WHAAAAAAT !!! OH PUTAIN CHAUNCEY BILLUPS ARRÊTÉ PAR LE FBI. ????? https://t.co/N1iBliGZds

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Le nom de Terry Rozier était déjà lié à un potentiel scandale de paris sportifs. Pour rappel, l’arrière du Heat était accusé début 2025 d’avoir saboté une de ses performances lors d’un match Hornets – Pelicans le 23 mars 2023. L’enquête réalisée par la NBA n’avait rien trouvé contre Rozier, mais l’arrestation de ce jeudi relance forcément les soupçons.

Le nom de Chauncey Billups, par contre, sort de nulle part. Le coach des Blazers a lui aussi été arrêté par le FBI pour de potentiels paris sportifs illégaux. Néanmoins, selon Tom Winter (NBC News), ces derniers ne seraient pas liés aux matchs qu’il a coachés chez les Blazers.

À l’heure de ces lignes, on n’a pas plus d’informations concernant ces arrestations, mais ça devrait tomber très rapidement. Une conférence de presse est en effet prévue à 16h par le directeur du FBI.

Attachez vos ceintures, ça va secouer.

