Milwaukee l’a échangé, il a pris la route pendant des heures pour digérer. Après 12 ans de bons et loyaux services dans le Wisconsin, Khris Middleton a été tradé par les Bucks en février dernier, il est revenu dessus pour la première fois.

Quand certains lâchent des posts ou des stories, d’autres préfèrent la route. Khris Middleton, lui, a pris la sienne. En apprenant que Milwaukee l’avait envoyé à Washington, l’ancien lieutenant de Giannis Antetokounmpo a loué une voiture et roulé trois heures, seul, sans musique. Juste le bruit du moteur et des souvenirs plein la tête. Douze saisons, un titre, des Playoffs à la pelle… et un dernier trajet pour tourner la page. Simple, brut, à l’image du joueur.

“Quand j’ai… quand j’ai découvert que j’avais été transféré (aux Wizards), j’ai loué une voiture et j’ai conduit pendant 3h, tout seul. Pas de musique, rien. Juste moi et la route. Et j’ai repensé à un peu tout.”

Il n’aura jamais cherché la lumière, mais elle l’a trouvé en 2021. Khris Middleton a quitté Milwaukee comme il y a joué : en silence, avec élégance.