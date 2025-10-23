Dans son match d’ouverture de la saison 2025-26 face aux Pelicans, Ja Morant a décidé de montrer la meilleure version de lui-même et de rappeler à tous le basketteur qu’il est quand les fils sont connectés aux bonnes prises.

Alors que ces dernières saisons, ce sont plutôt ses mutliples blessures et soucis extra-sportifs qui ressortent le plus souvent quand on parle de Ja Morant, ce dernier a lancé sa saison en laissant parler le terrain. Celui sur lequel il est capable d’envolées au scoring, et ce au sens propre comme au figuré. Le meneur des Grizzlies a fait de la fricassée de Pelican en ouverture de cette nouvelle saison NBA.

Affublé du maillot classique de l’époque de Pau Gasol, Morant a également sorti un classique, et on ne parle pas de celui un peu douteux du lendemain de soirée. Non, Ja Morant a envoyé 35 points à 13/20 aux tirs, agrémentés de 3 rebonds et 3 passes décisives pour venir à bout de Zion Williamson, Jordan Poole et consorts.

Les highlights du 1er match de Ja Morant (35 points) de retour en NBA ! 🙌 pic.twitter.com/NdEhOLxjHM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Une fois n’est pas coutume, pas de gros tomar à se mettre sous la dent aujourd’hui, mais une élégance et une élasticité à toute épreuve lors de chacune de ses incursions dans la raquette, mais aussi des actions décisives pour repartir avec la W. Si vous vous demandiez comment va Ja Morant aujourd’hui, la réponse semble on ne peut plus limpide.

Orphelin de Desmond Bane, parti mettre le feu aux ficelles du Magic, Ja a toutes les cartes en main pour mener l’attaque de son équipe et ne se fait pas prier pour saisir les opportunités, et prouver que non, la franchise du Tennessee n’est pas plus faible.

Que les fans se rassurent également, car le numéro 12 n’a rien perdu de sa gouaille habituelle. Après la remise en jeu totalement ratée de Zion Williamson à 6 secondes de la fin, le rejeton de Tee ne s’est pas fait prier pour aller chambrer la star adverse, qui n’a que moyennement apprécié, avant de feinter le rookie Jeremiah Fears et le pointer du doigt avant d’aller aux lancers-francs pour sceller le sort de cette rencontre, et dire au revoir aux fans des Pels.

C’est vraiment un gamin 😭😭😭 pic.twitter.com/uQbPdRY9Rn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2025

Bien sûr, il ne s’agit que d’un match, et difficile d’affirmer à l’heure actuelle que Ja Morant sera parfait cette saison, mais cette première rencontre le lance sur les bons rails pour cette saison. A lui désormais d’enchaîner, et on sait tous qu’il peut largement le faire.