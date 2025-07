Jrue Holiday sur les tablettes des Lakers ?

Toujours en quête de renforts pour soutenir Luka Doncic et LeBron James, les Lakers garderaient un œil sur la situation de Jrue Holiday du côté de Portland.

Malgré l’arrivée de Jake LaRavia, de Deandre Ayton et plus récemment de Marcus Smart, les Lakers ne semblent pas en avoir fini avec leurs emplettes. Selon Grant Afseth du Fast Break Journal, la franchise de L.A. est un nom à garder en tête pour Jrue Holiday.

Si aucune conversation n’a eu lieu entre les Lakers et les Blazers, les Purple and Gold pourraient venir aux nouvelles si Portland décidait de mettre son vétéran sur le marché.

À 35 ans, Jrue Holiday n’est plus dans son prime mais il peut encore rendre de fiers services à n’importe quelle équipe. Que ce soit en défense, au playmaking ou au scoring, mister Vacances a encore du carburant, malgré une santé pas toujours optimale. La question de son futur à Portland pourrait se poser assez rapidement, notamment suite au retour de Damian Lillard. Jrue Holiday a encore trois ans de contrat avec les Blazers et 104 millions de dollars à toucher. Il possède une player option s’il souhaite tester le marché dès l’été 2027.

Pour L.A., ce contrat pourrait être un sacré frein puisqu’il se murmure que la franchise souhaite garder une certaine flexibilité pour aller chasser une nouvelle star en 2026 ou 2027.

Toujours côté Lakers, on a appris récemment que la franchise avait pris des renseignements pour Kentavious Caldwell-Pope et Donte DiVincenzo. Pas vraiment une surprise car on sait que la franchise a bien besoin de profils capables de shooter de loin tout en apportant un peu de sécurité en défense. Selon Brett Siegel de Clutch Points, les Lakers ont contacté les Grizzlies et les Wolves pour parler du cas des deux joueurs. La réponse de Memphis n’est pas connue mais Minnesota aurait fermé la porte à double tour.

