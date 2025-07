James Jones quitte les Suns et rejoint les bureaux de la NBA !

Quelques semaines après avoir perdu son poste de GM chez les Suns, James Jones va rebondir dans les bureaux de la NBA ! Le double champion va succéder à Joe Dumars en tant que patron des opérations basket de la Ligue.

La dernière fois qu’on avait entendu parler de James Jones, c’était pour mentionner sa fin de parcours en tant que GM des Suns, avec un nouveau rôle pas franchement défini dans les bureaux de la franchise de l’Arizona. Deux mois plus tard, l’ancien shooteur quitte Phoenix et pas pour n’importe quelle destination.

Chris Haynes annonce en effet que Jones va succéder à Joe Dumars en tant que vice-président exécutif et patron des opérations basket de la NBA. Il sera impliqué dans de nombreux secteurs. Au quotidien, on le verra surtout sur la partie disciplinaire puisque c’est lui qui donnera les sanctions aux joueurs qui se comportent mal.

BREAKING: James Jones is departing Phoenix Suns to replace Joe Dumars at NBA office to become league’s new Executive Vice President, Head of Basketball Operations, sources tell me. pic.twitter.com/lzUy1Oe99R

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 9, 2025

“Je suis ravi et honoré de diriger le département des opérations de basket-ball. C’est une occasion formidable de mettre ma passion pour le jeu au service d’un nouveau rôle et de collaborer avec de nombreux professionnels talentueux pour assurer le succès et la croissance de la NBA.” – James Jones

Le poste était en effet vacant depuis le départ de Joe Dumars, qui a pris le contrôle du sportif chez les Pelicans (avec des premières décisions qui ont beaucoup fait parler). James Jones s’offre en tout cas un beau rebond, avant peut-être une nouvelle expérience au sein d’une franchise dans le futur.

