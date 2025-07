La saison 2024-25 vient tout juste de se terminer mais la NBA se projette déjà sur la suivante avec l’annonce de la composition des groupes pour l’Emirates Cup 2025, anciennement appelée In-Season Tournament.

Emirates Cup, NBA Cup ou In-Season Tournament, choisissez l’appellation que vous préférez. Toujours est-il que le tournoi cher à Adam Silver sera encore de retour à l’automne, pour une 3ème édition.

Les deux premières ont vu le succès des Lakers (2023) puis des Bucks (2024), à qui le tour en 2025 ? La NBA a déjà annoncé la composition des groupes pour la première phase du tournoi. 6 groupes de 5, choisis aléatoirement, avec une séparation entre les deux Conférences.

La phase de groupe se jouera entre le 31 octobre et le 28 novembre. Les Quarts de finale les 9 et 10 décembre, avant le traditionnel Final 4 à Vegas du 13 au 16 décembre.

The groups are set for the Emirates NBA Cup 2025.

All 30 NBA teams were randomly drawn into groups of five within their conference based on win-loss records from the 2024-25 regular season.

The groups are available below. pic.twitter.com/ZZVUwtp3fO

— NBA Communications (@NBAPR) July 9, 2025

Group Play games (Oct. 31 – Nov. 28) and the Quarterfinals (Dec. 9-10) of the Emirates NBA Cup 2025 will take place in NBA team markets.

The Semifinals (Dec. 13) and Championship (Dec. 16) will take place in Las Vegas.

All Knockout Rounds games will be available @NBAonPrime. pic.twitter.com/AqOHLtYx9h

— NBA Communications (@NBAPR) July 9, 2025

Première analyse en voyant le tirage ? Les groupes B et C devraient nous régaler. Le premier nous offre un derby de Los Angeles mais aussi les retrouvailles entre Luka Doncic et les Mavs. Le second est probablement le plus relevé de tous, avec les Rockets, les Nuggets, les Warriors, les Blazers et les Spurs ! Bon courage pour dire qui va passer. Le Thunder, champion NBA 2025, devra surtout se méfier des Wolves dans son groupe A (avec Suns, Kings et Jazz). Les Bucks, derniers lauréats, partageront eux le groupe des Knicks.

Source texte : NBA Communications