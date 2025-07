Jeanie Buss encore à la tête des Lakers pour au moins 5 ans ?

Malgré la vente récente de la franchise, Jeanie Buss devrait rester encore quelques temps à la tête des Lakers. Selon The Athletic, la fille de Jerry Buss a verrouillé au moins 5 années supplémentaire à la tête de l’équipe avant de lâcher les rênes.

Il y a quelques semaines, on apprenait avec grande surprise la vente des Lakers. Après plusieurs décennies et de nombreux trophées, les Purple and Gold allaient quitter les mains de la famille Buss. Un sacré séisme en NBA.

Avec cette vente, on imaginait Mark Walter rapidement poser sa patte sur l’organisation mais il n’en sera rien selon Sam Amick de The Athletic. En effet, l’organisation devrait continuer sous les ordres de Jeanie Buss, pour au moins quelques années. La désormais ancienne propriétaire a voulu éviter un scénario “à la Mark Cuban” et elle a donc intégré une clause dans le contrat de vente, stipulant qu’elle resterait à la tête de l’équipe pendant plusieurs années, pour une transition en douceur.

“Selon une source au sein de la franchise, l’accord de Buss avec Walter et la NBA stipule qu’elle restera gouverneure de l’équipe pour au moins les cinq prochaines saisons.”

Les fans des Lakers qui célébraient le départ de Jeanie Buss vont donc devoir prendre leur mal en patience, l’ex de Phil Jackson n’a pas prévu de quitter la Crypto.com Arena de sitôt. De quoi vivre de près le prime de Luka Doncic sous le maillot angelino, enfin si ce dernier prolonge avec la franchise (fin de contrat en 2026).

Source texte : The Athletic