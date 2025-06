Obi Toppin rejoint Robert Horry dans l’histoire des Finales NBA

Indiana s’est offert cette nuit le droit d’espérer en gagnant le match 6, synonyme d’une septième et ultime manche dans ces Finales NBA. Les Pacers peuvent dire merci à leur banc, et entre autres à Obi Toppin, qui rejoint désormais un petit club statistique plutôt sympa aux côtés d’un certain Robert Horry.

Depuis le début des Finales NBA 2025, Obi Toppin ne cesse de nous surprendre. Meilleur marqueur de son équipe cette nuit, presque 13 points de moyenne sur la série avec de bons pourcentages. T.J. McConnell et lui se sont imposés comme des dynamiteurs de rencontre depuis le banc d’Indianapolis, et ça permet aux Pacers d’être encore en lice après six matchs.

Au total sur les Finales, Toppin c’est 77 points, 33 rebonds et 13 tirs primés de loin. Oh, on nous dit dans l’oreillette que c’est une performance all-time en sortie de banc. Plus de 70 pions, 30 rebonds et 12 flèches derrière l’arc en étant hors du 5 titulaire, ce n’est arrivé que deux fois dans l’histoire de la Grande Ligue, et c’est comme ça qu’Obi Toppin se retrouve en compagnie de… Robert Horry.

Bench players with 70+ points, 30+ rebounds, 12+ threes in a Finals:

— Robert Horry

— Obi Toppin

That’s it. pic.twitter.com/pG03FwqwwB

— StatMuse (@statmuse) June 20, 2025

L’homme qui a redéfini l’échelle du clutch avait pondu cette ligne statistique en Finales 2005 avec les Spurs, et face aux Pistons champions en titre, or, sept matchs lui ont été nécessaires pour y arriver, tandis que le forward des Pacers l’a fait en 6. On n’ira pas jusqu’à dire qu’Obi Toppin mérite sept bagues tout comme son coloc de club, mais il faut saluer la prouesse.

Seulement, le job est loin d’être fini pour le joueur d’Indy. En 2005, Horry était devenu champion pour la sixième fois de sa carrière. Toppin, lui, devra être à 100% si ces Pacers veulent renverser l’ogre Thunder dans la forteresse d’Oklahoma City. Alors est-ce qu’Obi suivra les traces de Robert jusqu’au bout ? Réponse dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h.

