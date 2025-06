Shai Gilgeous-Alexander : “Un match pour gagner tout.. ou rien”

Avec la large victoire des Pacers cette nuit lors du Game 6, le titre NBA 2025 se décidera donc sur un ultime match, dans l’Oklahoma. Un match à quitte ou double pour Shai Gilgeous-Alexander.

“On a été nuls ce soir”. Voilà de manière plus polie comment SGA a résumé la perf de son Thunder lors du Game 6. OKC avait une occasion en or de finir le boulot mais le collectif d’Indiana a découpé son rival, ne laissant aucune place au suspense.

Il faudra donc se départager dimanche soir, dans l’ultime match de la série, un Game 7, à Oklahoma City. Si les Pacers n’avaient pas le droit à l’erreur sur ce Game 6, c’est le Thunder qui a un peu plus la pression désormais, malgré l’avantage de recevoir. Favori de ces Finales 2025, le groupe de Mark Daigneault a grillé une précieuse cartouche et tout devra se jouer sur 48 minutes désormais.

Le Game 7, c’est un peu l’Everest des fans NBA, un match à la vie à la mort, où il n’y a plus de joker ni de calcul à faire. Le titre ou rien. Et pour les joueurs, c’est forcément un sacré ascenseur émotionnel car on ne sait jamais si on aura une seconde chance de remporter un titre NBA un jour. Dimanche soir, une équipe remportera la bague et la bannière, l’autre repartira bredouille, comme le résume bien Shai Gilgeous-Alexander.

SGA on Game 7: “It’s one game for everything you’ve ever dreamed of. If you win it, you get everything. If you lose it, you get nothing. It’s that simple.” pic.twitter.com/gutS4XDTvu

“C’est un match pour tout ce dont vous avez toujours rêvé. Si vous le gagnez, vous aurez tout. Si vous le perdez, vous n’aurez rien. C’est aussi simple que cela.”

Pour offrir à OKC le premier titre de son histoire, le Canadien et ses camarades devront montrer un bien meilleur visage sur leur terrain. Probablement stressés à l’idée de conclure, les joueurs du Thunder ont connu un jour sans et leur coach reconnait qu’il faudra être bien meilleur pour espérer remporter la bague au Game 7.

“C’était décevant. C’était collectif. Ce n’était pas le fait d’un seul joueur. C’est juste que nous n’étions pas là où nous devions être des deux côtés du terrain pendant une bonne partie du match. Nous devons être bien meilleurs avant le septième match”. – Mark Daigneault

