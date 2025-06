Les Pacers rendent hommage au “soldat” Tyrese Haliburton

Malgré un mollet douloureux, Tyrese Haliburton était bien en tenue cette nuit pour le Game 6 et il a apporté sa contribution à la victoire. Après la rencontre, ses coéquipiers lui ont rendu hommage.

Longtemps incertain pour ce match, Tyrese Haliburton a bien tenu sa place au Game 6. Diminué sur le plan physique, le meneur a livré une prestation solide, avec 14 points et 5 passes en 23 minutes, avec une belle action showtime en prime.

De quoi remettre du baume au cœur de la fanbase des Pacers. Ces derniers étaient au bord du gouffre, avec un leader blessé et face à un Thunder qui semblait avoir pris le momentum. Mais cette équipe d’Indiana a du cœur, un cœur immense même, à l’image de son meneur. Hali a tout fait pour être de cette rencontre. Malgré la douleur, il a fait le max pour pouvoir être sur le parquet, tout en disant à son coach qu’il n’avait pas à faire de sentiment sur son cas, et surtout pas au détriment du collectif.

« J’ai eu une conversation honnête avec le coach (Rick Carlisle) pour lui dire que si je n’étais pas moi-même et que je nuisais à l’équipe, il fallait me mettre sur le banc. Il est évident que je veux être sur le terrain. Mais je veux surtout gagner”. – Tyrese Haliburton

Un état d’esprit qui a été loué par ses coéquipiers après la rencontre, à commencer par Obi Toppin, l’autre grand bonhomme de la victoire d’Indiana.

“Il nous a permis de gagner. C’est un soldat. Il ne laissera pas une petite blessure l’empêcher de jouer les finales et d’aider cette équipe à gagner. Il nous a aidés à en arriver là et il continuera jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le faire. – Obi Toppin