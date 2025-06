Finales NBA 2025 : on aura bien un Game 7 !! Apéro TrashTalk

Les deux mots les plus doux du basketball sont devant nous. Game 7 ! Pour la première fois depuis 2016 et la fameuse finale entre Warriors et Cavs, il y aura bien un Game 7 pour déterminer le champion de la saison NBA 2024-25. Un Game 6 parfaitement géré par les Pacers, qui forcent leur destin et repoussent le Thunder dans leurs derniers retranchements. Mais qui sera le héros de ce dimanche ? Et qui soulèvera le trophée après 48 minutes d’exploits ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !