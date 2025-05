Menés 0-2 après leurs deux premiers matchs à domicile, les Knicks sont au bord du gouffre et il va falloir un mental d’acier pour espérer remporter cette série. Si remontada il y a, cela doit débuter dès ce soir à Indiana (2h).

Aucune équipe dans l’histoire NBA n’a perdu ses deux premiers matchs à la maison en Finale de Conférence pour ensuite se qualifier. AUCUNE. Pour voir les Finales NBA, les Knicks doivent donc réaliser ce que personne n’a accompli avant.

Pas une tache facile, surtout qu’Indiana a impressionné de sang-froid sur ces Playoffs 2025. Même bousculés, les Pacers ont plusieurs fois trouvé le moyen d’inverser la tendance, comme ce fut le cas au Game 1 notamment. Si ascendant psychologique il y a dans cette série, il est clairement en faveur des fermiers.

Pour inverser la tendance, Tom Thibodeau pourrait être tenté de faire des modifications dans ses rotations. ESPN annonce par exemple que Mitchell Robinson pourrait être titulaire ce soir pour le Game 3, en lieu et place de Josh Hart. Robinson a été un élément précieux pour New York sur le Game 2, impactant en défense et aux rebonds. New York pourrait ainsi opter pour une raquette plus grande en associant Towns à Robinson.

En parlant de KAT, son utilisation a beaucoup fait parler lors du dernier match. Précieux au scoring mais en souffrance défensivement, il avait passé une grosse partie du money time sur le banc. L’intérieur dominicain a expliqué en conférence de presse que les Knicks étaient tout à fait capables de remonter leur retard. New York a prouvé sa capacité à bien voyager cette saison avec déjà 5 victoires loin de ses bases en Playoffs (à Detroit puis Boston). Pas sûr cependant que cela suffise tant les Pacers ont l’air sûrs de leur force. Une nouvelle victoire d’Indiana serait quasiment synonyme de jeu, set et match dans cette série.