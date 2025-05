Le Parc Chanot s’était paré de rose. Rose comme les couleurs de Toulouse, rose comme les coups de soleil sur les avant-bras. Des tribunes pleines, une ambiance comme on les aime grâce notamment au staff des Stormers venu en nombre avec sa bonne humeur et. Mais ça c’était avant la clim.

Vainqueurs du Masters d’Amsterdam le week-end dernier, les Toulousains se pointaient à Marseille quasi à domicile, et si Jul avait enflammé le Vel les deux soirs précédents, c’était cette fois-ci à Jul… Rambaut de faire le sien.

Une victoire et une défaite hier en poules, ce qui nous envoyait les Stormers dans une partie de tableau bien rude, et vers un quart de finale aujourd’hui contre Miami, vainqueurs pour leur part de l’opener de la saison à Utsunomiya. Pas une équipe de peintres en bâtiment donc.

Le match ? Joué sur un rythme fou. Toulouse est dans le match très vite mais Miami passe la seconde et prend jusqu’à 4 points d’avance, avant de multiplier les floppings comme James Harden multiplie les flops en Playoffs. Hop, gratos. Ambiance de zinzin en plein cagnard, money time qui rajoute 5 degrés aux 40 ressentis dans la nuque, et au terme d’un final de fou et après deux tirs du parking d’Hugo Suhard c’est finalement… Andrew Kelly qui crucifie Toulouse au buzzer…

KILLA KELS! 😱

A COLD DAGGER SILENCES THE MARSEILLE CROWD AS 🇺🇸 MIAMI DEFEAT 🇫🇷 TOULOUSE! 🥶#3x3WTMarseille #3x3WT pic.twitter.com/C5Rex7BrsO

— 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 25, 2025

Petite échauffourée qui s’en suit, selon nos sources un Américain aurait dit à Hugo qu’on pouvait mettre du cheddar sur le cassoulet, et si on avait su ça on serait tous descendu aussi. Toulouse s’arrête en quarts pour cette fois-ci mais au vu du niveau affiché et de la motivation de ces garçons, les occasions d’aller chercher les trophées devraient être nombreuses cette saison.

Marseille c’était bien, Marseille c’était chaud, on en gardera de belles traces dans la mémoire, et sur les avant-bras.