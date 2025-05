Ce soir c’est le grand soir ! Non, on ne parle pas de ton date avec Laurine, que tu travailles depuis des mois, mais bien de Monaco vs Olympiakos, demi-finale de l’EuroLeague 2024-25. Chacun ses vendredis soirs.

Il y a deux ans, Monaco avait joué la première demi-finale d’EuroLeague de son histoire et s’était incliné face à l’Olympiakos, après notamment un coup de froid légendaire du style 23-2 au dernier quart-temps. Deux ans plus tard les Monégasques ont appris, se sont mangés un Fener fâché l’an passé en quarts, et revoilà la bande du Rocher dans le dernier carré.

Coachés depuis peu par la légende grecque Vassilis Spanoulis et rejoint par quelques sommités européennes (Daniel Theis, Georgios Papagiannis, le fantôme de Nick Calathes) mais toujours portés par une base incroyable depuis trois saisons (Matthew Strazel, Elie Okobo, Alpha Diallo, Mike James, Jarod Blossomgame), les Monégasques ont l’occasion cette année d’écrire l’histoire. En effet, la dernière apparition d’une équipe française en finale de la plus prestigieuse des coupes d’Europe remonte à… 1993, avec la victoire du CSP Limoges de Fred Forte. Une autre vie, et ce soir Monaco a donc l’occasion d’entrer à son tour dans le grand livre du basket français.

Mais pour cela il faudra passer sur le corps d’un adversaire terrible.

L’Olympiakos, plutôt considéré comme le favori de ce Final Four, a terminé la saison régulière en tête et sera évidemment à Abu Dhabi pour rappeler aux Monégasques qu’ils restent tout petits à l’échelle de l’histoire européenne. Et qu’ils ont pris une branlée il y a deux semaines contre la JL Bourg, mais ça c’est cadeau c’est pour moi. L’Olympiakos du sniper Sasha Vezenkov, meilleur joueur d’Europe cette saison, l’Olympiakos d’Evan Fournier, que l’on aura grand plaisir à voir jouer ce soir même si on espère que, pour une fois, il shootera comme Naz Reid au Game 1 face au Thunder.

20h, ce soir, en direct sur Skweek ou sur Monaco TV, la chaine créée par Jeff Tuche ou quelque chose comme ça. Faudra être là, nous on sera là. Daghe Munegu !