Eurobasket 2029 : les phases finales se disputeront en Espagne

Cet été sera le terrain de jeu de l’Eurobasket 2025 entre Chypre, Lettonie, Finlande et Pologne. Mais voyageons un peu vers le futur pour nous pencher sur l’Eurobasket 2029 qui vient de dévoiler ses hôtes. Spoiler : il y a un record à aller chercher.

C’est tombé là en fin d’après-midi, la FIBA a dévoilé quelles seront les pays hôtes de l’Eurobasket 2029. Quatre terres sont au programme : La Grèce, l’Estonie, la Slovénie et l’Espagne accueilleront les phases de groupes, pendant que le pays de notre cher et tendre Rudy Fernandez (envie de vomir en écrivant ces lignes) gardera l’exclusivité sur les phases finales du tournoi européen.

FIBA EuroBasket in 2029 will be MASSIVE!

🇪🇸 Spain | Group + Final Phase

🇬🇷 Greece | Group Phase

🇪🇪 Estonia | Group Phase

🇸🇮 Slovenia | Group Phase pic.twitter.com/iUYnptbvlh

C’est à Madrid plus précisément que tout cela prendra place, avec un détail en plus qui peut devenir historique. À défaut de connaître un titre footballistique cette saison (oups), le Santiago Bernabeu accueillera l’ouverture de cet Eurobasket.

Une chance particulière, en raison du nombre de spectateurs possible. Le Bernabeu pourra accueillir jusqu’à 80 000 spectateurs, ce qui deviendrait un record d’affluence pour la FIBA. Il faudra patienter un peu pour savoir si le record sera réellement battu, mais on a déjà hâte de voir nos Bleus nouvelle génération foutre le zbeul chez les Gasol.

A new EuroBasket attendance record? 😳

Expect 80.000 people in the stands for the #EuroBasket 2029 opener in Santiago Bernabeu! 🏟️ pic.twitter.com/49pNhpgJlA

