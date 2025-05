Opération de routine pour Moses Moody. L’ailier des Golden State Warriors a subi une intervention chirurgicale pour réparer un ligament de son pouce droit. Un élément qui va empiéter sur son été, bien sûr, mais il devrait être disponible pour le camp d’entraînement de sa franchise en septembre prochain.

Lors du dernier match de la série des Golden State Warriors face aux Houston Rockets, le temps de jeu de Moses Moody a drastiquement baissé. L’ailier n’a jamais retrouvé non plus, plus de 16 minutes de temps de jeu face aux Minnesota Timberwolves malgré la blessure de Stephen Curry. En cause, une torsion ligamentaire dans le pouce qui l’a empêché d’être à 100%.

Le joueur de 22 ans a déjà été opéré cet été et devrait être remis à temps pour le futur camp d’entraînement de la franchise californienne. Une information révélée par Ohm Yungmisuk, d’ESPN.

Moses Moody underwent successful surgery yesterday in Los Angeles to repair a torn Ulnar Collateral ligament (UCL) in his right thumb.

He is expected to make a full recovery and be ready for the start of training camp. pic.twitter.com/jnxYlEZAFR

— Golden State Warriors (@warriors) May 22, 2025

Cette saison, Moses Moody a tourné à 9,8 points et 2,6 rebonds de moyenne à 43% au tir et 37% derrière l’arc. Il n’aura pas de stress financier en revenant puisqu’il entrera dans son nouveau contrat : 37,5 millions de dollars sur trois ans. L’occasion de se remettre dans le rythme sans épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Source texte : ESPN