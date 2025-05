TrashTalk Award

Ces Playoffs NBA 2025 sont un régal niveau trashtalking, et qui dit Playoffs exceptionnels dit dispositif exceptionnel pour célébrer nos grandes gueules. Alors, qui a été le meilleur lors de ce premier tour ?

Candidat # 1 : les Cavs chantent “Overrated” à Tyrese Haliburton…

Tout le monde a forcément vu la nouvelle passer depuis quelques semaines, comme quoi Tyrese Haliburton serait considéré comme surcoté par ses pairs, et force est de constater que le meneur des Pacers est déterminé à faire taire ces critiques. Les fans des Cavs n’ont manifestement pas appris des erreurs des Bucks au tour d’avant, en lui chantant “Overrated” lorsqu’il se présente sur la ligne des lancers.

Donovan Mitchell a demandé aux fans des Cavaliers d’arrêter de scander “overrated” lors des lancers de Tyrese Haliburton.

Vrai geste, vrai respect 🤝pic.twitter.com/MZn4YysyAb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Très classe, Donovan Mitchell demande alors au public de la Rocket Arena de se taire, probablement par respect pour son adversaire, mais peut-être aussi conscient que ce dernier pourrait se fâcher tout rouge et le faire payer à la franchise de Cleveland…

Candidat # 2 : …mais ce dernier leur dit au revoir

… et c’est bien ce qu’il va se passer, Tyrese Haliburton marche sur l’eau depuis le début de ces Playoffs et même si les Cavs ont eu pas mal de blessés, il est le grand artisan de cette post-season XXL, que ce soit individuellement ou collectivement. Une fois le boulot fait, il a bien pris soin de saluer le public des Cavaliers, lui souhaitant un bon retour à la maison. Oui, Tyrese Haliburton est quelqu’un de poli.

Haliburton waved goodbye to the Cavs. 💀😭pic.twitter.com/fSMIQqCVxn

— NBACentel (@TheNBACentel) May 14, 2025

Candidat # 3 : le t-shirt WTF de ce fan des Wolves

Quoi qu’il arrive, Draymond Green sera toujours une cible privilégiée des fans, peu importe laquelle des 29 autres équipes que les Warriors ils supportent. Lors des demi-finales de conférence, remportées par Minnesota, certains supporters ont sorti leur plus beau t-shirt pour moquer le molosse de GS, en compagnie de l’âne de Shrek. Quoi d’autre à ajouter finalement ?

Mais c’est quoi ce t-shirt 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Sd2SxDrIEz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Candidat # 4 : troller la réussite à 3-points de Jayson Tatum via Google

Peu en réussite de loin face aux Knicks, avant sa terrible blessure au tendon d’Achille, Jayson Tatum a visiblement fait l’objet de certaines recherches sur Google, et pas des plus glorieuses. En effet, selon le plus célèbre moteur de recherche, on a observé une hausse de 200% sur les recherches du pourcentage du parking de JT. Cette capture en bas de l’écran – en pleine diffusion du match – l’atteste. Les gens étaient là pour abattre.

😭😭😭 pic.twitter.com/SKMU9ozdVg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Candidat # 5 : le CM des Wolves est de retour

Certes, c’est un peu plus soft cette fois, mais étant donné que les Wolves ont écarté les Warriors en 5 matchs, soit autant que face aux Lakers, nul doute que le numéro d’Anthony Edwards allait être remis à l’honneur. Alors la créa du même goût a été sortie. Simple, efficace.

WOLVES IN 🖐️ pic.twitter.com/7K6TMKeLhX

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) May 15, 2025

Candidat # 6 : Mitchell Robinson lâche un “night night”… après un lancer-franc

Pendant toute la série face aux Knicks, le coach de Boston Joe Mazzulla s’est assuré de cibler Mitchell Robinson pour le faire aller aux lancers-francs, que le match soit serré ou non. Et lors du Game 5, le pivot a été très bon sur la ligne de réparation, se laissant même aller à un emprunt de la célébration de Stephen Curry lorsqu’il était à 6/6 aux lancers. Toutefois, ce geste est rendu encore plus drôle par le fait que les Knicks perdaient et ont perdu ce match.

Attends Mitchell Robinson a vraiment lâché un « NIGHT NIGHT » après avoir mis ses lancers ?!? 😭😭😭😭 pic.twitter.com/eGZ5MeEEJu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2025

Candidat # 7 : les fans des Knicks taillent ceux des Celtics

Il y a toujours une grosse rivalité entre ces deux équipes, favorisée par une certaine proximité géographique. Et lors de l’élimination du tenant du titre, les New-Yorkais n’ont pas hésité à sortir leurs plus belles panoplies d’insultes, et ce même au bus des joueurs qui retournait à Boston. En revanche, on ne remettra pas l’image du fan des Pacers, qui se prend des sacs d’ordures sur la tronche juste à cause de son maillot…

« FUCK YOU BOSTON ! FUCK YOU BOSTON »

Chant qui retentit dans le Madison Square Garden, +24 pour les Knicks.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

Les fans des Knicks qui disent bye bye aux joueurs des Celtics. (On vous passe la traduction 😭😭)pic.twitter.com/K4XspCTtLE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

Candidat # 8 : Karl-Anthony Towns porte un t-shirt… particulier

Présent au match de baseball Yankees – Mets (derby de New York) après avoir éliminé les Celtics, Karl-Anthony Towns est apparu à l’écran et a évidemment reçu une belle ovation de la part du Yankee Stadium. Lorsque le pivot dominicain s’est levé, on a pu apercevoir son magnifique t-shirt à l’effigie de l’un des fameux fans des Knicks. Si si, vous allez le reconnaître.

ATTENDEZ.

Karl-Anthony Towns s’est vraiment pointé au match Mets – Yankees avec la tête du gars qui hurle “F… Boston” sur son t-shirt ???

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/ShSr0iOb5x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2025

Candidat # 9 : Trae Young en place une pour le Madison Square Garden

Evidemment, on n’allait pas laisser toutes ces péripéties new-yorkaises passer sans demander son avis à Trae Young. La cible préférée du MSG a vu toutes les célébrations dans la salle, et en tant que propriétaire minoritaire des lieux, il a donné un avis bien tranché. De quoi faire chauffer les oreilles des fans des Knicks, mais pas de quoi faire remonter sa cote de popularité à Manhattan.

“Les fans d’OKC sont plus bruyants que ceux des Knicks. Bon dimanche.”

Trae Young 😂😂😂😂 https://t.co/IAI8beE6Iw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 18, 2025