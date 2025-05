L’Addition (replay) : le cahier de jeux TrashTalk, 3 leçons des Playoffs et 1 tuto cuisine !

C’est désormais un classique dans l’univers TrashTalk : L’Addition ! Et comme on aime bien fêter les grandes occasions, comme la sortie d’un nouveau cahier de jeux maison, on a voulu faire une nouvelle émission. C’est parti pour deux heures de bonheur ensemble !

Dans ce nouvel épisode de l’Addition, Simon revient en force sur la sortie du nouveau cahier de jeux TrashTalk, la dernière pépite maison ! Un beau projet qui nous fait enchaîner sur 3 leçons des Playoffs 2025, quelques jeux, et un peu de cuisine entre deux chouchous de la Draft 2025 ! Installez-vous, c’est l’heure du replay avec beaucoup de grands moments à venir…!