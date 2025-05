Les Nuggets et le Thunder ont rendez-vous ce soir (21h30) pour un Game 4 capital dans les Rocheuses. Depuis le début de la série, Denver a su faire la différence dans les moments clefs. Si OKC veut croire en ses chances, il va falloir être bien plus clutch.

Entre les expérimentés Nuggets et une équipe du Thunder qui doit encore apprendre en Playoffs, le vécu a son rôle à jouer dans cette série. Sur deux des trois matchs disputés, Denver a pu arracher la victoire en bout de match. Il y a d’abord eu le Game 1, avec l’étrange stratégie de Mark Daigneault et le choke de Chet Holmgren sur la ligne. Aaron Gordon ne s’était pas privé pour arracher la victoire sur un game winner à 3-points.

Lors du Game 3, les Nuggets ont aussi joué avec le feu mais ils ont encore réussi à retourner le destin en leur faveur. Ce même Aaron Gordon a égalisé à 3-points dans les dernières secondes pour arracher la prolongation et l’overtime a été à sens unique, avec OKC qui a confié la plupart de ses munitions à.. Isaiah Hartenstein, lequel a enchainé les floaters ratés.

Avec un peu plus de réussite et sans doute aussi une meilleure gestion du money time, le Thunder aurait pu mener 3-0 mais le score actuel est de 2-1 en faveur des Nuggets. Et le match de ce soir est capital pour OKC. En cas de défaite, les Nuggets auraient 3 balles de match pour finir la série. On connait les statistiques, être mené 3-1 en Playoffs conduit très généralement à un billet pour Cancun.

OKC va donc devoir ressortir le bleu de chauffe et ça commence avec Shai Gilgeous-Alexander. Le très probable MVP 2025 s’est raté au dernier match et on imagine qu’il aura à cœur de prendre sa revanche. Son rival, Nikola Jokic, a lui aussi expliqué qu’il devait faire beaucoup mieux. Deux MVP avec l’envie de briller cela devrait nous donner un match plutôt sympatoche à suivre.