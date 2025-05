Julius Randle se régale face aux Warriors : triple-double cette nuit, le J régale sa meute

Encore excellent cette nuit lors du Game 3 face aux Warriors, Julius Randle pourrait bien être l’élément déterminant pour aider les Wolves à rejoindre les Finales de Conférence.

Minnesota a remis de l’ordre dans la maison. Malgré leur défaite à domicile lors du Game 1, les Wolves sont désormais aux commandes de la série (2-1) suite à leur victoire à Golden State cette nuit. Si la blessure de Stephen Curry est une aide bienvenue pour Minny, impossible de ne pas distribuer quelques bons points au sein de la meute.

Il y a bien sûr le coup de chaud d’Anthony Edwards, auteur de 36 points cette nuit pour aller chercher la victoire. Mais on va surtout parler de Julius Randle ici. Impuissant face à la vague Warriors lors du Game 1, l’ailier-fort a sonné la charge sur les deux matchs qui ont suivi.

Il avait été omniprésent lors du Game 2, avec notamment un record personnel de passes en Playoffs (11) pour une large victoire des siens. Cette nuit, il a fait encore mieux avec un gros triple-double : 24 points, 12 passes (nouveau record donc) et 10 rebonds. C’est le premier triple-double réalisé par un joueur des Wolves depuis… Kevin Garnett !

The only Timberwolves players in history to record a Triple Double in the postseason:

▪️ Kevin Garnett

▪️ Julius Randle pic.twitter.com/cA6H07ht8J

— Wolves Lead (@TWolvesLead) May 11, 2025

L’ancien des Lakers pose de gros problèmes à Draymond Green, qui n’arrive pas à limiter son impact au scoring sur les Game 2 et 3. Randle tourne à 24 points et 50% au tir sur les deux derniers succès des siens, même si l’adresse de loin reste encore problématique (2/10 en combiné sur les Game 2 et 3).

After Draymond Green stood him up a couple possessions earlier, Julius Randle went *right at Green* to try and draw Draymond’s fifth foul.

Two big boy buckets that set the tone for the rest of the game in important moments.

He absolutely won that individual matchup tonight. pic.twitter.com/4PfY6LbrLW

— Jack Borman (@jrborman13) May 11, 2025

Critiqué dans le passé pour son niveau en Playoffs, Julius Randle pourrait bien prendre sa revanche cette saison en cas de long parcours des siens. Une nouvelle victoire des Wolves lors du Game 4 permettrait à Minnesota d’avoir une voie royale pour rejoindre les Finales de Conférence Ouest.