Karl-Anthony Towns veut continuer à jouer malgré sa blessure à la main

Visiblement touché à la main face aux Celtics lors du Game 3, Karl-Anthony Towns va devoir serrer les dents pour la suite de la série. Malgré la douleur, l’intérieur compte bien tenir sa place avec les Knicks.

Espérons qu’une blessure ne viendra pas gâcher la fin de cette série entre les Knicks et les Celtics. Écrasé sur son terrain hier soir, New York pourrait bien avoir perdu davantage avec la blessure à la main de Karl-Anthony Towns. Après un duel avec Luke Kornet dans la peinture, l’intérieur dominicain a vite grimacé, se tenant la main gauche. Sur une vidéo, le joueur semble dire à un coéquipier qu’il s’est cassé quelque chose, mais s’agit-il d’un doigt ou d’un os de la main ? Toujours est-il que le joueur a quand même fini la rencontre, avec 21 points et 15 rebonds mais une grosse maladresse au tir (5/18).

Karl-Anthony Towns after this play talking about his left hand

“I broke it”

(h/t @JayKnicky)

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 10, 2025

Après la rencontre, Karl-Anthony Towns a logiquement été questionné sur l’état de sa main mais le joueur n’a pas voulu s’étendre trop longuement sur la question, expliquant simplement qu’il continuerait à jouer malgré tout. Il n’a pas répondu à la question sur une éventuelle radio pour sa main. À noter qu’il ne s’agit pas de la main avec laquelle il shoote puisque Towns est droitier.

“C’est comme ça. Je vais continuer à trouver des moyens de jouer donc je ne m’en fais pas.”

.@IanBegley and @nikilattarulo report from MSG on the Knicks' Game 3 loss to the Celtics, the Celtics turning it around from three-point range, and what's going on with Karl-Anthony Towns' hand injury:

— Knicks Videos (@sny_knicks) May 11, 2025

Côté Tom Thibodeau, on ne semble pas se poser de questions sur la disponibilité du joueur en tout cas.

“C’est les playoffs et les gens vont prendre des coups. Il faut jouer malgré cela. C’est ce qu’on fait tout au long de la saison. Personne ne joue à 100%. Il faut comprendre qu’on peut bien jouer même si on n’est pas au top de sa forme. Je crois que la dureté mentale en Playoffs, c’est très important.”

